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    Поліція: нездужання відвідувачів ресторану в Солсбері не пов'язано з «Новачком»

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    <div class="copy">У Солсбері ще двом людям стало погано в ресторані</div> - Поліція: нездужання відвідувачів ресторану в Солсбері не пов'язано з «Новачком»
    Фото: Solent News
    У Солсбері ще двом людям стало погано в ресторані

    Постраждалих відвезли до лікарні і там обстежують

    Відвідувачі ресторану Prezzo в Солсбері, яким потрібна була медична допомога, не мають ознак отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новачок».

    Про це йдеться в заяві поліції Уїлтшир, пише ВВС.

    У заяві йдеться, що постраждалі - чоловік у віці близько 40 років і жінка років 30.

    «У зв'язку з недавніми подіями, що відбулися у місті, і через побоювання, що пара могла зазнати впливу невідомої речовини, усіма екстреними службами були прийняті найвищі заходи безпеки», - сказано в заяві.

    Постраждалих відвезли до лікарні і там обстежують.

    «Зараз ми можемо підтвердити, що немає ніяких підстав припускати, що цією речовиною був «Новачок», - стверджує поліція.

    Зазначається, що решту відвідувачів, які в цей час були в приміщенні, попросили здати кров на аналіз в місцеву лікарню.

    Раніше повідомлялося, що двоє осіб, чоловік і жінка, заявили, що відчули себе погано після відвідин ресторану італійської кухні Prezzo, який знаходиться в Солсбері.

    Пізніше ЗМІ повідомили про стан здоров'я постраждалих відвідувачів ресторану.

    Видання Daily Mail повідомило, що люди, які відчули себе погано в ресторані Prezzo в британському місті Солсбері, були росіяни.

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