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    У Солсбері ще двом людям стало погано в ресторані: поліція оточила вулиці

    • Розсилка
    У Солсбері ще двом людям стало погано в ресторані: поліція оточила вулиці

    Чоловіку і жінці стало погано після відвідування ресторану італійської кухні

    У британському місті Солсбері, де раніше отруїли екс-агента російської розвідки Сергія Скрипаля, двоє відвідувачів ресторану італійської кухні заявили про погане самопочуття. В якості запобіжного заходу поліція закрила ресторан.

    Про це повідомляє прес-служба поліції графства Вілтшир у Twitter.

    Зазначається, що 16 вересня чоловік і жінка заявили про погане самопочуття після відвідування ресторану італійської кухні Prezzo.

    «В якості запобіжного заходу ресторан закрито, перекриті дороги, що йдуть до нього. Поліцейські перебувають на місці події й встановлюють обставини, що призвели до погіршення самопочуття (жінки та чоловіка — ред.)», — йдеться у повідомленні.

    Також поліція просить громадян повідомити їм інформацію щодо інциденту.

    5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

    Міністр внутрішніх справ Великобританії заявив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

    Спільне розслідування видань The Bellingcat та The Insider підтвердило, що підозрювані Британією росіяни Олександр Петров і Руслан Боширов в отруєнні екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля та його доньки причетні до російських спецслужб.

    Як відомо, Боширов і Петров дали інтерв’ю пропагандистському ресурсу Russia Today, головний редактор якого заявила, що чоловіки самі їй подзвонили і запропонували зустріч.

    Підозрювані в отруєнні Скрипаля заявили, що були в Солсбері «як туристи»

    Британія відреагувала на інтерв’ю підозрюваних в отруєнні Скрипалів. МЗС Британії повторило офіційну позицію прем’єрки Британії Терези Мей та заявило, що уряд не сумнівається в тому, що підозрювані Олександр Петров та Руслан Боширов є офіцерами російської розвідки.

    міністр ГРУ отруєння Тереза Мей Велика Британія ресторан розслідування Сергій Скрипаль
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