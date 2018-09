У Солсбері ще двом людям стало погано в ресторані: поліція оточила вулиці

Чоловіку і жінці стало погано після відвідування ресторану італійської кухні

У британському місті Солсбері, де раніше отруїли екс-агента російської розвідки Сергія Скрипаля, двоє відвідувачів ресторану італійської кухні заявили про погане самопочуття. В якості запобіжного заходу поліція закрила ресторан.

Про це повідомляє прес-служба поліції графства Вілтшир у Twitter.

Зазначається, що 16 вересня чоловік і жінка заявили про погане самопочуття після відвідування ресторану італійської кухні Prezzo.

«В якості запобіжного заходу ресторан закрито, перекриті дороги, що йдуть до нього. Поліцейські перебувають на місці події й встановлюють обставини, що призвели до погіршення самопочуття (жінки та чоловіка — ред.)», — йдеться у повідомленні.

Trouble in Salisbury again on New Street near the cathedral, no sign of what’s happened but there’s 1 fire engine, 1 ambulance and 4 police cars, a man in a full white body suit with a mouth-mask and police not allowed to tell us what’s happening @BBCNews @SpireFM @SkyNews pic.twitter.com/3XpNVkH9or