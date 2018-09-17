В ресторані в Солсбері постраждали росіяни, - ЗМІ



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Фото: Solent News У Солсбері ще двом людям стало погано в ресторані

Відвідувачів, які в цей час були в ресторані, попросили здати кров на аналіз в місцеву лікарню

Видання Daily Mail повідомило, що люди, які відчули себе погано в ресторані Prezzo в британському місті Солсбері, були росіяни.

Про це газета написала, посилаючись на слова відвідувачки ресторану.

За її словами, вона сиділа біля постраждалих, які відчули себе погано під час вечері.

Видання підкреслює, що офіційного підтвердження даної інформації немає.

Решту відвідувачів, які в цей час були в приміщенні, попросили здати кров на аналіз в місцеву лікарню.

Двоє постраждалих знаходяться у свідомості, їм надана допомога на місці. При цьому, лікарі виключили отруєння «Новачком», справжня причина з'ясовується.

Раніше повідомлялося, що двоє осіб, чоловік і жінка, заявили, що відчули себе погано після відвідин ресторану італійської кухні Prezzo, який знаходиться в Солсбері.

Пізніше ЗМІ повідомили про стан здоров'я постраждалих відвідувачів ресторану.

5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії заявив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Спільне розслідування видань The Bellingcat та The Insider підтвердило, що підозрювані Британією росіяни Олександр Петров і Руслан Боширов в отруєнні екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля та його доньки причетні до російських спецслужб.

Як відомо, Боширов і Петров дали інтерв’ю пропагандистському ресурсу Russia Today, головний редактор якого заявила, що чоловіки самі їй подзвонили і запропонували зустріч.

Підозрювані в отруєнні Скрипаля заявили, що були в Солсбері «як туристи»

Британія відреагувала на інтерв’ю підозрюваних в отруєнні Скрипалів. МЗС Британії повторило офіційну позицію прем’єрки Британії Терези Мей та заявило, що уряд не сумнівається в тому, що підозрювані Олександр Петров та Руслан Боширов є офіцерами російської розвідки.