Отруєння в Солсбері: лікарі розповіли про стан постраждалих
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Чоловікові і жінці, які відчули себе погано під час вечері, була надана допомога
Лікарі служби швидкої допомоги розповіли, що потерпілі відвідувачі ресторану в Солсбері знаходяться в свідомості.
Про це повідомляє ВВС.
За їх словами, чоловікові і жінці, які відчули себе погано під час вечері, була надана допомога.
Відзначається, що до місця прибули чотири автомобілі поліції і одна швидка допомога.
Раніше повідомлялося, що поліція оточила ресторан в центрі Солсбері через погане самопочуття чоловіка і жінки під час вечері.
Прилеглі до закладу дороги перекриті. Поліцейські оглядають місце події.
5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.
Міністр внутрішніх справ Великобританії заявив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.
Спільне розслідування видань The Bellingcat та The Insider підтвердило, що підозрювані Британією росіяни Олександр Петров і Руслан Боширов в отруєнні екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля та його доньки причетні до російських спецслужб.
Як відомо, Боширов і Петров дали інтерв’ю пропагандистському ресурсу Russia Today, головний редактор якого заявила, що чоловіки самі їй подзвонили і запропонували зустріч.
Підозрювані в отруєнні Скрипаля заявили, що були в Солсбері «як туристи»
Британія відреагувала на інтерв’ю підозрюваних в отруєнні Скрипалів. МЗС Британії повторило офіційну позицію прем’єрки Британії Терези Мей та заявило, що уряд не сумнівається в тому, що підозрювані Олександр Петров та Руслан Боширов є офіцерами російської розвідки.