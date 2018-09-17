Отруєння в Солсбері: лікарі розповіли про стан постраждалих



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Чоловікові і жінці, які відчули себе погано під час вечері, була надана допомога

Лікарі служби швидкої допомоги розповіли, що потерпілі відвідувачі ресторану в Солсбері знаходяться в свідомості.

Про це повідомляє ВВС.

За їх словами, чоловікові і жінці, які відчули себе погано під час вечері, була надана допомога.

Відзначається, що до місця прибули чотири автомобілі поліції і одна швидка допомога.

Раніше повідомлялося, що поліція оточила ресторан в центрі Солсбері через погане самопочуття чоловіка і жінки під час вечері.

Прилеглі до закладу дороги перекриті. Поліцейські оглядають місце події.

5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії заявив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Спільне розслідування видань The Bellingcat та The Insider підтвердило, що підозрювані Британією росіяни Олександр Петров і Руслан Боширов в отруєнні екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля та його доньки причетні до російських спецслужб.

Як відомо, Боширов і Петров дали інтерв’ю пропагандистському ресурсу Russia Today, головний редактор якого заявила, що чоловіки самі їй подзвонили і запропонували зустріч.

Підозрювані в отруєнні Скрипаля заявили, що були в Солсбері «як туристи»

Британія відреагувала на інтерв’ю підозрюваних в отруєнні Скрипалів. МЗС Британії повторило офіційну позицію прем’єрки Британії Терези Мей та заявило, що уряд не сумнівається в тому, що підозрювані Олександр Петров та Руслан Боширов є офіцерами російської розвідки.