Поліція перевіряє провокаційні борди з Порошенком



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У АП заявили, що непричетні до розміщення скандальної політичної реклами

Провокаційна зовнішня реклама в стилістиці кандидата на виборах 2019, чинного президента Петра Порошенка, що з’явилася у неділю, розміщена з порушенням законодавства, тож їх знімуть, а винних оштрафують.

Про це повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

«За попередньою перевіркою, ця зовнішня реклама розміщена із порушенням законодавства. Адже не містить інформації про установу, що здійснила друк, тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, та замовника цих матеріалів», - зазначив Тракало.

Він додав, що наразі поліція проводить перевірку по всіх регіонах, де виявлено розміщення політичної реклами такого змісту, на винних можуть накласти штраф.

«Відповідно до частини 2 статті 212-13 КУпАП, розповсюдження зовнішньої реклами без зазначеної в законодавстві інформації - тягне за собою накладення штрафу. На осіб, які розмістили таку політичну рекламу з порушенням законодавства, будуть складені відповідні адмінматеріали», - розповів Тракало.

Він також повідомив, що самі борди комунальні служби знімуть.

Раніше в Адміністрації президента заявили, що команда Порошенка не має стосунку до зазначених бордів.

«Та ви смієтесь? Ми ж не такі вже ідіоти, щоб таке вішати, таку дурість. Ми взагалі намагаємось обережно підходити до таких речей після бордів з Путіним», - сказав завідувач відділу головного департаменту інформаційної політики АП Володимир Горковенко.

Нагадаємо:у різних містах України в неділю з’явилися провокаційні борди в стилістиці президента Петра Порошенка з написом «Кінець». Напередодні в Україні з’явилися білборди та газети із зображенням Петра Порошенка та Володимира Путіна і написом «21 квітня. вирішальний вибір». У штабі Порошенка пояснили, що вони не мали на меті порівнювати Зеленського з Путіним, а натякнути – що Україні потрібен сильний президент.

Джерело: Українська правда