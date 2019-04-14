По Україні з'явилися борди з чорним піаром проти Порошенка



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Фото: Volodymyr Kompaniiets

Борди з'явилися у Києві, Дніпрі, Черкасах, Харкові та Одесі

У різних містах України в неділю з’явилися борди з чорним піаром проти діючого президента Петра Порошенка.

Про це повідомляють користувачі Facebook.

Білборди, що схожі на політичну рекламу передвиборчого штабу Петра Порошенка «Вирішальний вибір», мають напис «Кінець».

Так, повідомляється про такі борди у Києві, Дніпрі, Черкасах, Харкові та Одесі.

Раніше повідомлялося, що штаб Порошенка запустив перед другим туром виборів агітацію, в якій чинний президент протиставляється Путіну.

Радник президента Юрій Бірюков заявив, що поява портрета президента РФ Володимира Путіна на бігбордах Порошенка – «це, зокрема, меседж до тих, хто у першому турі проголосував за інших кандидатів»..

У Комітеті виборців України заявили, що борди, на яких Порошенко зображений поряд із Путіним, не порушують закону. Мовляв, іноземцям заборонено брати участь в політичній агітації, однак тут йдеться лише про використання фото президента РФ, що безперечно, не можна вважати прямою участю в передвиборчій рекламі.