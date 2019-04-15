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    У Порошенка заявили, що не мають стосунку до провокаційних бордів «Кінець»

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    У Порошенка заявили, що не мають стосунку до провокаційних бордів «Кінець»

    Провокаційні борди можуть бути пов’язані з міським головою Черкас Анатолієм Бондаренком, зазначив Горковенко

    Завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики АП Володимир Горковенко заявив, що команда президента не має стосунку до провокаційних бордів в стилістиці Порошенка з написом «Кінець».

    Про це Горковенко сказав у коментарі «Громадському».

    «Та ви смієтесь? Ми ж не такі вже ідіоти, щоб таке вішати, таку дурість. Ми взагалі намагаємось обережно підходити до таких речей після бордів з Путіним», – підкреслив Горковенко.

    За його словами, ці борди можуть бути пов’язані з міським головою Черкас Анатолієм Бондаренком, бо, за його інформацією, спочатку вони з’явилися саме в Черкасах.

    «Він (Бондаренко – ред.) формально є представником «Батьківщини», а неформально, згідно з тим, що говорять люди з політичних кіл Черкас, він активно включився у виборчу кампанію Зеленського», – заявив Горковенко.

    Нагадаємо:у різних містах України в неділю з’явилися провокаційні борди в стилістиці президента Петра Порошенка з написом «Кінець».

    Напередодні в Україні з’явилися білборди та газети із зображенням Петра Порошенка та Володимира Путіна і написом «21 квітня. вирішальний вибір». У штабі Порошенка пояснили, що вони не мали на меті порівнювати Зеленського з Путіним, а натякнути – що Україні потрібен сильний президент. 

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