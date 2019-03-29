Поліція повідомила про підкуп виборців «за кандидата П». У «Солідарності» відповіли



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На місці було виявлено гроші в сумі понад 1,6 млн грн та майже $12 тис. Фото: Нацполіція

За даними поліції, підкуп виборців відбувався у Черкасах

У п’ятницю, 29 березня, до поліції міста Черкаси надійшло повідомлення про те, що в одному з офісних приміщень у центрі міста відбувається підкуп виборців на користь одного з кандидатів у президенти.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції

Зазначається, що прибувши на місце події, по вулиці Святотроїцькій, наряд патрульної поліції виявив велику кількість громадян, які стояли у «живій» черзі біля одного з офісних приміщень.

За даними прес-служби, у будівлі, де роздавали грошові кошти – в обмін на зобов’язання віддати свій голос 31 березня «за кандидата П.», патрульні поліцейські виявили: обладнане офісне приміщення з комп’ютерною технікою та коробками грошей на столах.

На місці було виявлено гроші в сумі понад 1,6 млн грн та майже $12 тис., наголошують в Нацполіції.

Зазначається, що грошові кошти, здебільшого номіналом по 500 гривень, а також документація з персональними даними громадян: відомості зі списками громадян, навпроти прізвища яких значилися суми грошових коштів в еквіваленті від 2 до 4,5 тис. грн.

Слідчо-оперативна група, яка проводить вилучення наявних речових доказів, що можуть свідчити про підкуп виборців, а також опитує громадян, які перебували в офісному приміщенні і біля нього, йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформації про кримінальне правопорушення, передбачене ст. 160 (підкуп виборців) ККУ.

Натомість представник ГО «Солідарність» в Черкаській області Олександр Гричаненко заявив про спроби провокації з боку міського голови Черкас Анатолія Бондаренка.

«Розуміючи неминучу поразку лідера ВО «Батьківщина» на виборах президента України, її підлеглі не придумали нічого іншого, як інсценувати брудну технологію підкупу виборців. Так, міський голова Черкас Анатолій Бондаренко з невідомими особами увірвався до одного з приміщень в місті Черкаси, начебто з метою фіксації підкупу виборців», - йдеться у заяві Гричаненка.

У «Солідарності» запевняють, що підкуп виборців було «інсценовано».

«Глибоко переконані, що дана провокація з боку мера Черкас не призведе ні до чого іншого, окрім кримінальної відповідальності за незаконне проникнення Бондаренка та його «бійців» в приміщення», - резюмується у повідомленні.

Напередодні повідомлялося, що поліція відкрила 229 проваджень через порушення передвиборчої гонки.