Поліція відкрила 229 проваджень через порушення передвиборчої гонки



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Станом на сьогодні зареєстровано 2294 повідомлення про порушення

Від початку передвиборної кампанії до правоохоронних органів надійшло понад 4 тисячі заяв про порушення, пов'язані з виборами. При цьому поліція зареєструвала лише 229 кримінальних проваджень у зв'язку з порушеннями.

Про це в ефірі Громадського повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

Він повідомив, що у день виборів, 31 березня, по всій Україні для нагляду за безпекою працюватимуть 130 тисяч правоохоронців різних відомств.

«Від Національної поліції найбільше, але безумовно і Національна гвардія, і прикордонники і міграційна служба теж», - сказав він.

«Станом на сьогодні зареєстровано 2294 повідомлення про порушення… Звісно, лідери — це найбільш населенні території, місто Київ, Дніпропетровська область, а також інші області… Ну і найбільше повідомлень про незаконну агітацію, підкуп виборців і хуліганство, це ключові речі», — пояснив речник МВС.

Шевченко додав, що нині правоохоронцями зареєстровано 229 кримінальних проваджень за фактом порушення передвиборчої кампанії.

«Ви можете зіставити: понад 4 тисячі повідомлень і 229 внесена в ЄРДР… але є частина адмінпротоколів, штрафів», — сказав він.

Також Шевченко зазначив, що є 25 осіб, яким повідомлено про підозру у 15 кримінальних провадженнях за фактом порушень на перегонах.

За словами Шевченка, такий великий розрив між кількістю звернень і відкритими провадженнями пояснюється тим, що серед звернень велика кількість адмінправопорушень, або ж незначних порушень.

Нагадаємо, за даними опитування соціологічної групи «Рейтинг», більшість українців впевнені, що у фіналі президентських виборів зустрінуться Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко.