Поліція повідомила про рейдерську атаку на нафтобазу в Миколаєві

Невідомі захопили підприємство на території нафтобази

В Інгульському районі Миколаєва у п'ятницю, 25 грудня, група невідомих чоловіків захопила приватне підприємство на території нафтобази.



Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

«Повідомлення про захоплення приватного підприємства на території нафтобази надійшло до поліції близько 9:15 сьогодні, 25 грудня. Представник фірми повідомив, що на територію нафтобази проникла група невідомих чоловіків, і вони захопили підприємство», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці попередньо встановили, що вимоги сторін мають «цивільно-правовий характер». Проте поліція наразі ще з'ясовує всі обставини.

«На місці події працюють слідчо-оперативна група Інгульського відділу поліції, співробітники роти тактико-оперативного реагування патрульної поліції, Управління поліції охорони, які тримають ситуацію під контролем», – йдеться у повідомленні.

У поліції наголосили, що проводять необхідні слідчі дії та перевіряють законність наданих сторонами документів. При цьому інформація за фактом внесена до журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень.

Згодом поліція повідомила, що відкрила кримінальне провадження за заявою директора підприємства.

Видання Преступности.НЕТ пише, що на одне з підприємств, що знаходяться на території вказаної нафтобази, приїхав новий керівник з рішенням суду і так званою групою підтримки. Колишній директор через це викликав поліцію.