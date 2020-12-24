Громадянин Туреччини придбав право на видобуток золота в Україні: результати аукціону

«Жовтоводську площу» отримала у власність на п'ять років компанія «Спис Україна», яка заплатила за лот 5,73 млн грн при стартовій ціні в 4,4 млн грн

Державна служба геології та надр провела електронні аукціони з продажу 13 спеціальних дозволів на розроблення ділянок з підземними водами, а також з покладами марганцевих руд, золота, лужних каолінів і опоки. В ході конкурентної боротьби загальна вартість лотів зросла в шість разів – з 6,5 млн грн до 38,4 млн грн, повідомляє прес-служба Держгеонадр.

Найбільш активна боротьба розгорнулася за лот з покладами марганцевої руди. В аукціоні брали участь сім компаній. В ході торгів стартова ціна виросла в 53 рази – зі 189,7 тис. грн до 10 млн грн. Переможцем стала компанія «Юнайдет Енерджі», яку пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським.

Також відомо, що Держгеонадра вперше в історії України виставила на електронні торги золоторудну ділянку. «Жовтоводську площу» отримала у власність на п'ять років компанія «Спис Україна», яка заплатила за лот 5,73 млн грн при стартовій ціні в 4,4 млн грн. Її власником зазначений громадянин Туреччини Фірат Чакмак. Компанія зареєстрована у Львові.

Значне збільшення ціни продемонстрували й інші лоти. Так, ділянка «Магнум» з підземними водами виросла в ціні в 21 раз – до 100 тис. грн. Спецдозвіл на лужні каоліни продали за 5,7 млн грн – зростання в 20 разів. Ціна чотирьох бурштинових ділянок зросла, в середньому, в 12,5 разів.

Раніше Главком повідомляв, що уперше за всю історію України Держгеонадра продасть тисячу гектарів з покладами золота.

Нагадаємо, що в Україні видобуток золота практично не здійснюється. Однією з причин відсутності розробки українських родовищ золота є недовивченість надр. Іншою перепоною є складність запуску технологічного процесу та початку видобування.

На золоторудних об’єктах із запасами золота 30–40 тонн (Майське та Балка Широка в Середньому Придніпров'ї) необхідний обсяг інвестицій перевищує 3,5 млрд грн. Видобуток золота на такому родовищі може сягати 3 тонн на рік.

Загалом золоторудний потенціал України становить близько трьох тисяч тонн. Зокрема, в Карпатах запаси золота сягають 55 тонн, загальні прогнозні ресурси Донбасу – 400 тонн. Та головною золотоносною територією вважається Український щит – його загальні прогнозні ресурси становлять 2 400 тонн золота.