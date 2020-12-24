Новий топ-менджер «Укрзалізниці» анонсував реформи, які збирається втілити

У 2021 році держава вперше за 29 років незалежності України інвестує в розвиток пасажирських залізничних перевезень

У ході реформування «Укрзалізниця» має великі сподівання на підтримку держави. Про це повідомив голова правління компанії Володимир Жмак під час пресконференції «Трансформація Укрзалізниці: на шляху до анбандлінгу».

За словами топ-менеджера компанії, перші важливі кроки на шляху успішної трансформації вже зроблені. І одним із важливих досягнень нової команди менеджерів є включення до держбюджету на 2021 рік видатків на потреби залізничної галузі.

«Вперше за роки незалежності в державному бюджеті України виділені кошти на придбання пасажирського рухомого складу і на електрифікацію окремих дільниць залізничної інфраструктури. Водночас ефективність використання цих коштів залежить не тільки від «Укрзалізниці», а й від злагодженої роботи багатьох органів центральної влади», — зазначив керівник «Укрзалізниці».

Він також додав, що перед новою командою менеджерів стоїть завдання перетворити архаїчну Укрзалізницю на компанію з ефективною моделлю управління для того, щоб вона стала прибутковим бізнесом. Це дозволить, зокрема, припинити крос-субсидування між вантажними та пасажирськими перевезеннями за допомогою публічних договорів та фінансування приміських перевезень органами місцевої влади.

«Ми хочемо досягти основного — щоб була особиста відповідальність, а не колективна безвідповідальність, щоб кожний менеджер відповідав за свою ділянку роботи. У результаті ми отримаємо збільшення обсягів перевезень, а відтак збільшення доходів, а також досягнемо самоокупності пасажирських перевезень», — повідомив Жмак.

У ході реформування, за словами очільника компанії, передбачається скорочення адміністративно-управлінського персоналу за рахунок зменшення кількості рівнів управління, водночас скорочення виробничих підрозділів та робітничих професій та не планується.

Нагадаємо, у 2021 році держава вперше за 29 років незалежності України інвестує в розвиток пасажирських залізничних перевезень.