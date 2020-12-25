На трасі Київ-Харків заблоковано рух через ДТП з фурою

ДТП сталась на 55 кілометрі дороги в напрямку Харкова

Рух на трасі Київ - Харків ускладнено. Там на дорозі перевернулася вантажівка.

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.

Інцидент стався на трасі М-03 Київ - Харків. На 55-му кілометрі дороги в напрямку Харкова перекинулася вантажівка. На місці працюють рятувальники, медики і поліція.

Через ситуацію рух на ділянці тимчасово заблоковано. Об'їзд йде по зустрічній смузі. Водіїв закликали не їхати цим маршрутом.

Сьогодні вночі також сталась смертельна ДТП на Закарпатті: мотоцикл врізався у вантажівку. За даним фактом буде відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).