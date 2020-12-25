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    На трасі Київ-Харків заблоковано рух через ДТП з фурою

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    Поліція радить водіям утриматися від рухом трасою&nbsp;М-03 Київ - Харків - На трасі Київ-Харків заблоковано рух через ДТП з фурою
    Поліція радить водіям утриматися від рухом трасою М-03 Київ - Харків
    Фото: Нацполіція

    ДТП сталась на 55 кілометрі дороги в напрямку Харкова

    Рух на трасі Київ - Харків ускладнено. Там на дорозі перевернулася вантажівка.

    Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.

    Інцидент стався на трасі М-03 Київ - Харків. На 55-му кілометрі дороги в напрямку Харкова перекинулася вантажівка. На місці працюють рятувальники, медики і поліція.

    Через ситуацію рух на ділянці тимчасово заблоковано. Об'їзд йде по зустрічній смузі. Водіїв закликали не їхати цим маршрутом.

    Сьогодні вночі також сталась смертельна ДТП на Закарпатті: мотоцикл врізався у вантажівкуЗа даним фактом буде відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

    Теги: Харків ДТП Київ дороги вантажівки рятувальники поліція
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