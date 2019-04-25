Поліція пропонує посилити покарання за фейкові мінування
-
Розсилка
Князєв пропонує посилити покарання за неправдиві мінування
Глава Національної поліції Сергій Князєв пропонує посилити кримінальну відповідальність за неправдиві мінування. Про це йдеться в повідомленні Нацполіції у Facebook.
За його словами, поліція буде пропонувати внести зміни до Кримінального кодексу, щоб жорсткіше реагувати на злочини, пов'язані з неправдивими мінуваннями.
«До правоохоронців все частіше надходять повідомлення про фейкові мінування. Всі вони перевіряються, але проблемою залишається той факт, що майже неможливо підрахувати збитки, яких завдають такі злочини», - додав Князєв.
Слід нагадати, що напередодні у Запоріжжі аноніми «замінували» п’ять підприємств. Рятувальники не знайшли вибухонебезпечних предметів.
Також у Харкові 24 квітня правоохоронці перевіряли інформацію про мінування школи.