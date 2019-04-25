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    Поліція пропонує посилити покарання за фейкові мінування

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    Щодня невідомі повідомляють про мінування стратегічних установ, лікарень і навчальних закладів&nbsp; - Поліція пропонує посилити покарання за фейкові мінування
    Щодня невідомі повідомляють про мінування стратегічних установ, лікарень і навчальних закладів 

    Князєв пропонує посилити покарання за неправдиві мінування

    Глава Національної поліції Сергій Князєв пропонує посилити кримінальну відповідальність за неправдиві мінування. Про це йдеться в повідомленні Нацполіції у Facebook.

    За його словами, поліція буде пропонувати внести зміни до Кримінального кодексу, щоб жорсткіше реагувати на злочини, пов'язані з неправдивими мінуваннями.

    «До правоохоронців все частіше надходять повідомлення про фейкові мінування. Всі вони перевіряються, але проблемою залишається той факт, що майже неможливо підрахувати збитки, яких завдають такі злочини», - додав Князєв.

    Слід нагадати, що напередодні у Запоріжжі аноніми «замінували» п’ять підприємств. Рятувальники не знайшли вибухонебезпечних предметів. 

    Також у Харкові 24 квітня правоохоронці перевіряли інформацію про мінування школи. 

    замінування рятувальники Сергій Князєв поліція
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