Поліція пропонує посилити покарання за фейкові мінування



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Щодня невідомі повідомляють про мінування стратегічних установ, лікарень і навчальних закладів

Князєв пропонує посилити покарання за неправдиві мінування

Глава Національної поліції Сергій Князєв пропонує посилити кримінальну відповідальність за неправдиві мінування. Про це йдеться в повідомленні Нацполіції у Facebook.

За його словами, поліція буде пропонувати внести зміни до Кримінального кодексу, щоб жорсткіше реагувати на злочини, пов'язані з неправдивими мінуваннями.

«До правоохоронців все частіше надходять повідомлення про фейкові мінування. Всі вони перевіряються, але проблемою залишається той факт, що майже неможливо підрахувати збитки, яких завдають такі злочини», - додав Князєв.

Слід нагадати, що напередодні у Запоріжжі аноніми «замінували» п’ять підприємств. Рятувальники не знайшли вибухонебезпечних предметів.

Також у Харкові 24 квітня правоохоронці перевіряли інформацію про мінування школи.