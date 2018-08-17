Правоохоронці затримали ще двох підозрюваних у нападі на Гандзюк



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Серед затриманих — громадян, який був зафіксований на відео з камер спостереження особа нібито під час покупки сірчаної кислоти

Поліція спільно з СБУ затримали ще двох осіб, які підозрюються у нападі на радницю міського голови Херсона Катерина Гандзюк.

Про це у Facebook повідомив речник МВС Артем Шевченко.

«Було затримано двох осіб, які об'єктивно підозрюються слідством в організації та співучасті у скоєнні замаху на вбивство співробітниці міського самоврядування Катерини Гандзюк», — повідомив Шевченко.

Зокрема серед затриманих — громадян, який був зафіксований на відео з камер спостереження особа нібито під час покупки сірчаної кислоти. Його було оголошено у розшук Нацполіцією.

Чоловік затриманий у порядку ст. 208 КПК, із ним проводяться слідчі дії.

«Щодо іншого учасника слідчі так само встановлюють його роль у вчиненні кримінального правопорушення», — додав Шевченко.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня. Зловмисника відзняли камери спостереження.

Постраждалу внаслідок нападу з сірчаною кислотою активістку 2 серпня перевезли із Херсона до Києва, де вона проходить лікування у Київському опіковому центрі.

3 серпня глава МВС Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Гандзюк. У нападі підозрюється 40-річний житель Херсону, раніше неодноразово засуджений.

6 серпня Херсонський міський суд взяв під варту підозрюваного у нападі на активістку Катерину Гандзюк. Суд обрав Миколі Новікову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без альтернативи внесення застави.

Пізніше у Нацполіції заявили про ще одного учасника замаху на Гандзюк.

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