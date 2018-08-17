  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Правоохоронці затримали ще двох підозрюваних у нападі на Гандзюк

    • Розсилка
    Правоохоронці затримали ще двох підозрюваних у нападі на Гандзюк

    Серед затриманих — громадян, який був зафіксований на відео з камер спостереження особа нібито під час покупки сірчаної кислоти

    Поліція спільно з СБУ затримали ще двох осіб, які підозрюються у нападі на радницю міського голови Херсона Катерина Гандзюк.

    Про це у Facebook повідомив речник МВС Артем Шевченко.

    «Було затримано двох осіб, які об'єктивно підозрюються слідством в організації та співучасті у скоєнні замаху на вбивство співробітниці міського самоврядування Катерини Гандзюк», — повідомив Шевченко.

    Зокрема серед затриманих — громадян, який був зафіксований на відео з камер спостереження особа нібито під час покупки сірчаної кислоти. Його було оголошено у розшук Нацполіцією.

    Чоловік затриманий у порядку ст. 208 КПК, із ним проводяться слідчі дії.

    «Щодо іншого учасника слідчі так само встановлюють його роль у вчиненні кримінального правопорушення», — додав Шевченко.

    Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня. Зловмисника відзняли камери спостереження.

    Постраждалу внаслідок нападу з сірчаною кислотою активістку 2 серпня перевезли із Херсона до Києва, де вона проходить лікування у Київському опіковому центрі.

    3 серпня глава МВС Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Гандзюк. У нападі підозрюється 40-річний житель Херсону, раніше неодноразово засуджений.

    6 серпня Херсонський міський суд взяв під варту підозрюваного у нападі на активістку Катерину Гандзюк. Суд обрав Миколі Новікову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без альтернативи внесення застави.

    Пізніше у Нацполіції заявили про ще одного учасника замаху на Гандзюк.

    Читайте також матеріал «Главкому»

    Шалена Катерина та всі її вороги. Хто може стояти за кислотним замахом у Херсоні

    Читайте також
    МВС СБУ напад Херсон поліція Катерина Гандзюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ