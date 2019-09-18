Поліція запустила півсотні спецгруп для протидії насильству в сім'ях учасників бойових дій



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Створено 47 груп по два офіцери в кожній, які пройшли спецпідготовку в центрах Нацполцііі із залученням фінансування від поліцейських громад за лінією ООН і ОБСЄ

Національна поліція 17 вересня запустила 47 спеціальних груп поліцейських для роботи з випадками насильства в сім'ях учасників бойових дій. Про це в середу на брифінгу в Запоріжжі сказав голова Національної поліції Сергій Князєв.

«У нас шостий рік відкрита війна і десятки тисяч наших громадян отримують не тільки досвід захисту держави, а й негативну сторону історії. Вони соціально не адаптовані до мирного життя. І тому виникають великі проблеми, з якими першими зустрічається сім'я - сварки, бійки, нерозуміння з дітьми», - сказав Князєв.

Для роботи з такими сім'ями в рамках проєкту Community Policing створено 47 груп по два офіцери в кожній, які пройшли спеціальну підготовку в центрах Нацполцііі із залученням фінансування від поліцейських громад за лінією ООН і ОБСЄ.

«Ми купили для кожної групи службові авто, у них є свої засоби зв'язку, амуніція та підходи до проблемних сімей у своєму регіоні», - додав Князєв.

З його слів, 17 вересня він підписав наказ про початок роботи цих груп, а найближчими днями організовує їхню презентацію в Києві.

Як повідомлялось, у травні Нацполіція запустила проєкт «Поліцейський офіцер громади», метою якого є тісна взаємодія поліцейського з об'єднаною територіальною громадою та орієнтація на її потреби.