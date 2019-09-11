Призначено нового керівника Головного слідчого управління Нацполіції



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Цуцкірідзе раніше обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління Нацполіції

Голова Нацполіції наголосив на трьох основних напрямках діяльності слідчих підрозділів

Голова Національної поліції Сергій Князєв представив новопризначеного керівника Головного слідчого управління Нацполіції. Ним став підполковник поліції Максим Цуцкірідзе.

Про це 11 вересня повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

Цуцкірідзе раніше обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління Нацполіції.

Зазначається, що Князєв наголосив на трьох основних напрямках діяльності слідчих підрозділів.

«З 1 січня 2020 року вступає в силу закон про кримінальний проступок. Відтак, на слідчі підрозділи покладено завдання щодо легалізації детективів, реалізації проекту про кримінальний проступок і впровадження електронного документообігу. Суспільство чекає результатів роботи слідчих»,- заявив голова Нацполіції.

Раніше повідомлялося, що у керівному складі Національної поліції України почалися кадрові зміни.