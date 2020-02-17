Поліція затримала банду, ватажок якої на смерть збив відомого ведучого у Дніпрі



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Фото: Нацполіція

До злочинного угруповання, яке займалося викраденням людей, входило шість осіб

Правоохоронці Дніпра затримали членів банди, ватажок якої 16 лютого збив трьох людей, тікаючи від патрульних.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

«16 лютого лідер групи, керуючи викраденим автомобілем Audi, скоїв наїзд на трьох людей. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди один чоловік загинув на місці», - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, загалом до злочинного угруповання входило шість осіб. «16 лютого члени групи викрали 30-річного чоловіка та під погрозою зброї вимагали у нього 20 тис. доларів. На перехресті потерпілий помітив автомобіль патрульної поліції та почав кричати про допомогу. В ході переслідування автомобіль зі зловмисниками затримали на місці дорожньо-транспортної пригоди», - йдеться в повідомленні.

Зараз усі шестеро чоловіків затримані в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення їм підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу України – ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 4 ст. 187 (розбій). Після проведення судових експертиз зброї буде відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За санкціями статей членам групи, відповідно до ролі кожного, загрожує до 15 років позбавлення волі.

Також у ході розслідування буде встановлена причетність затриманих до інших тяжких злочинів, скоєних на території Дніпропетровської області, додали в Нацполіції.

Раніше стало відомо про те, хто загинув в автокатастрофі на Слобожанському проспекті у Дніпрі. Жертвою аварії став Олександр Усачов - популярний ведучий свят та організатор заходів в Дніпрі. Йому було 30 років.