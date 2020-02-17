Портнов і Лукаш провели власне «розслідування» щодо розстрілів Небесної сотні



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Олена Лукаш і Андрій Портнов

Соратники Януковича відокремили із списку Героїв Небесної сотні 25 осіб, який вважають «незрозумілими»

Представники влади часів президентства Віктора Януковича вважають учасників Революції гідності «міфологізованими і героїзованими жертвами Майдану».

Зокрема, колишня міністерка юстиції, екснародна депутатка від Партії регіонів Олена Лукаш та заступник голови адміністрації президента Януковича Андрій Портнов провели так зване розслідування, результати якого публікує «Страна».

В ньому соратники Януковича обурюються, що до списків Героїв Небесної сотні не було внесено жодного співробітника МВС і внутрішніх військ

«У період майдану 23 співробітника правоохоронних органів (МВС і внутрішніх військ) були вбиті, 919 співробітника - були поранені, серед них 257 - отримали тяжкі поранення, з них мінімум 205 поранень були вогнепальними. І не факт, що ці цифри остаточні», - йдеться у матеріалі.

Портнов і Лукаш також лютують, що розстріляні протестувальники стали героями, а їхні родичі отримали від держави компенсації та шану.

«До цього виплачувалися чималі кошти місцевих бюджетів. Також були освоєні мільйони доларів приватних благодійних пожертв. Одна тільки Жанна Нємцова, дочка Бориса Нємцова, передала 700 тисяч євро, а таких пожертвувань було тисячі. Крім того, шість років поспіль діяв конвеєр по визнанню зацікавлених «потерпілими-революціонерами» і по виплатах їм же, або їх рідним. Остання офіційна цифра ГПУ - 1 800 осіб, визнаних потерпілими. Доходило до відвертого маразму. Так, громадянин Мустафаєв Тимур Алі, в 2019 році раптом згадав, що його підстрелили на Майдані п'ять років тому», - пишуть Портнов і Лукаш.

«Адвокати Небесної сотні - це окрема тема для розмови. Тільки офіційно вони освоїли 1,5 мільйона гривень від соросівського фонду «Відродження», а що там було з іншими освоєними грантами і пожертвами історія замовчує. Оплачувалася структурою Сороса і сама Генеральна прокуратура. Саме тому правди чекати не доводиться. Всі, хто зобов'язаний був дати відповідь про злочини на Майдані - самі вигодонабувачі Майдану», - вважають соратники біглого президента Януковича.

Вони також відокремили із списку Героїв Небесної сотні 25 осіб, який вважають «незрозумілими». А перших вбитих протестувальників Майдану – Сергія Нігояна та Михайла Жизневського – «загадковими смертями».

У своєму «розслідуванні» Лукаш і Портнов також стверджують, що Генпрокуратура усі ці роки робила «імітацію розслідування» подій часів Революції гідності.

До слова, в мережі з’явилося ексклюзивне відео з Майдану, яке досі не бачили. Його знімали оператори внутрішніх військ.

Також нагадаємо, що ДБР вже прийняло 42 провадження у справах Майдану.

Як повідомлялось, виконуюча обов'язки директора ДБР Ірина Венедіктова призначила своїми заступниками Бабікова та колишнього співробітника Служби безпеки України Олександра Соколова.

Також вона заперечувала призначення Бабікова керівником підрозділу з розслідування справ Майдану.

Нагадаємо, конкурсна комісія ДБР не виявила у Олександра Бабікова, якого називають адвокатом президента-втікача України Віктора Януковича, конфлікту інтересів для призначення заступником голови ДБР.

В організації Родини Героїв Небесної сотні не вірять в те, що Бабіков буде об’єктивним.