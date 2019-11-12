Поліція затримала на Сумщині жіночу банду, яка грабувала пенсіонерів



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Організаторкою злочинної групи виявилася раніше неодноразово судима за скоєння грабежів 41-річна жителька міста Конотоп

У Сумській області поліція затримала злочинне угруповання, що складається з жінок, яка скоювала розбійні напади, повідомляє 12 листопада пресцентр правоохоронців області.

Ряд злочинів, жертвами яких були люди похилого віку, був здійснений на території області навесні цього року. В ході розслідування співробітники управління карного розшуку ГУ НП області встановили, що до скоєння розбійних нападів були причетні три жінки: одна - з Конотопа, інші - сумчанки.

«Організатором злочинної групи виявилася раніше неодноразово судима за скоєння грабежів 41-річна жителька міста Конотоп, родичка колишнього кримінального «авторитета». Її спільниці і члени групи - дві 30-річні жительки м. Суми. Час від часу, вирушаючи на чергову «справу», організатор приваблювала в якості водія ще одного свого 27-річного знайомого сумчанина», - наголошується в повідомленні.

Співробітники поліції вже довели причетність жіночої ОЗУ до скоєння, щонайменше, двох розбійних нападів: на 66-річного жителя Глухівського району та на 90-річну пенсіонерку з Конотопського району.

У першої жертви вони під загрозою ножа забрали з дому 15 тисяч гривень, а в другої, завдавши кілька ударів молотком по голові і рукам, відібрали 6 тис. грн і кілька речей побутового вжитку.

Жінкам повідомлено про підозру у вчиненні розбійного нападу в складі організованої злочинної групи (ч. 4 ст. 187 КК України).