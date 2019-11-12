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    У мережі з'явилося відео стрілянини в метро Харкова

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    Затриманий правоохоронець заперечує, що вживав наркотики - У мережі з'явилося відео стрілянини в метро Харкова
    Затриманий правоохоронець заперечує, що вживав наркотики

    Також з'явилися кадри затримання поліцейського, який влаштував стрілянину

    Опубліковано відео стрілянини на станції метро Наукова в Харкові. Кадри перестрілки опублікували очевидці на каналі ХС в Telegram.

    При цьому на відео затриманий правоохоронець заперечує, що вживав наркотики.

    Увага! На відео є ненормативна лексика!

     

    У мережі також з'явилися кадри затримання поліцейського, який влаштував стрілянину.

      

    Як розповів прессекретар територіального управління Державного бюро розслідувань Олександр Білка, близько 2:00 поліцейський повідомив до чергової частини про те, що помітив на закритій станції сторонніх. Коли на місце прибув спецназ, молодий чоловік закрився в одному з приміщень, після чого відкрив вогонь по своїмх колегах.

    «Пацани, я не думав, що ви реальні співробітники. Я не наркоман, я нічого не вживав. Я такий же співробітник, як і ви, я на добі був», - говорить на відео затриманий.

    Щоправда, його словам суперечать дані ДБР. За словами Білки, під час огляду у правоохоронця було знайдено речовину, схожу на психотропний наркотик. А ось сторонніх на станції колеги затриманого не знайшли. Наразі стрільця затримали. Кримінальне провадження відкрито за статтею 348 КК України («посягання на життя працівника правоохоронного органу»).

    Раніше повідомлялося, що в Харкові поліцейський відкрив стрілянину в метро. Спецпідрозділ патрульної поліції ТОР роззброїли 22-річного капрала поліції і затримала його.

    Харків метро наркотики поліція стрілянина
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