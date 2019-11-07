В Сумах суддю зловили на хабарі. Долари він ховав у банці (фото)
Суддя вимагав хабар у громадянина за винесення рішення про непритягнення його до адміністративної відповідальності
Детективи Національного антикорупційного бюро України 7 листопада викрили на гарячому суддю Зарічного районного суду м. Суми після отримання ним неправомірної вигоди у розмірі дві тисячі доларів.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
«Суддя вимагав неправомірну вигоду у громадянина за винесення рішення про непритягнення його до адміністративної відповідальності», - говориться у повідомленні.
Здійснюються невідкладні слідчі дії, вирішується питання про повідомлення особі про підозру.
Як видно на фото, які оприлюднило НАБУ, хабар суддя сховав у скляній банці.
До слова, співробітники Служби безпеки України блокували у Чернівецькій області масштабний механізм незаконного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією, який завдав державі збитки мінімум на 3 мільйони гривень.