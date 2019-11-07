В Сумах суддю зловили на хабарі. Долари він ховав у банці (фото)



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Дві тисячі доларів хабара детективи НАБУ виявили у скляній банці Фото: пресслужба НАБУ

Суддя вимагав хабар у громадянина за винесення рішення про непритягнення його до адміністративної відповідальності

Детективи Національного антикорупційного бюро України 7 листопада викрили на гарячому суддю Зарічного районного суду м. Суми після отримання ним неправомірної вигоди у розмірі дві тисячі доларів.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

«Суддя вимагав неправомірну вигоду у громадянина за винесення рішення про непритягнення його до адміністративної відповідальності», - говориться у повідомленні.

Здійснюються невідкладні слідчі дії, вирішується питання про повідомлення особі про підозру.

Як видно на фото, які оприлюднило НАБУ, хабар суддя сховав у скляній банці.

До слова, співробітники Служби безпеки України блокували у Чернівецькій області масштабний механізм незаконного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією, який завдав державі збитки мінімум на 3 мільйони гривень.