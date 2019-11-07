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    В Сумах суддю зловили на хабарі. Долари він ховав у банці (фото)

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    Дві тисячі доларів хабара детективи НАБУ виявили у скляній банці - В Сумах суддю зловили на хабарі. Долари він ховав у банці (фото)
    Дві тисячі доларів хабара детективи НАБУ виявили у скляній банці
    Фото: пресслужба НАБУ

    Суддя вимагав хабар у громадянина за винесення рішення про непритягнення його до адміністративної відповідальності

    Детективи Національного антикорупційного бюро України 7 листопада викрили на гарячому суддю Зарічного районного суду м. Суми після отримання ним неправомірної вигоди у розмірі дві тисячі доларів.

    Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

    «Суддя вимагав неправомірну вигоду у громадянина за винесення рішення про непритягнення його до адміністративної відповідальності», - говориться у повідомленні.

    Здійснюються невідкладні слідчі дії, вирішується питання про повідомлення особі про підозру.

    Як видно на фото, які оприлюднило НАБУ, хабар суддя сховав у скляній банці.

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    В Сумах суддю зловили на хабарі. Долари він ховав у банці (фото)
    В Сумах суддю зловили на хабарі. Долари він ховав у банці (фото)
    В Сумах суддю зловили на хабарі. Долари він ховав у банці (фото)
    В Сумах суддю зловили на хабарі. Долари він ховав у банці (фото)
    Фото: пресслужба НАБУ

    До слова, співробітники Служби безпеки України блокували у Чернівецькій області масштабний механізм незаконного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією, який завдав державі збитки мінімум на 3 мільйони гривень.

    Суми НАБУ хабар суддя
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