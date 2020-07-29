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    Поліція затримала у Вінниці банду, яка підривала банкомати по всій Україні

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    Поліція затримала у Вінниці банду, яка підривала банкомати по всій Україні
    Поліція затримала у Вінниці банду, яка підривала банкомати по всій Україні
    Поліція затримала у Вінниці банду, яка підривала банкомати по всій Україні
    Поліція затримала у Вінниці банду, яка підривала банкомати по всій Україні
    Поліція затримала у Вінниці банду, яка підривала банкомати по всій Україні
    Поліція затримала у Вінниці банду, яка підривала банкомати по всій Україні
    • Розсилка

    Правоохоронці затримали членів банди на «гарячому»

    У Вінниці правоохоронці затримали учасників злочинної групи, яка підривала і грабувала банкомати по всій Україні.

    Про це заявили в облуправлінні Національної поліції.

    Повідомляється, що двох членів банди, раніше судимих жителів Донецької області, затримали у середу, 29 липня, безпосередньо під час чергової спроби підриву банкомата.

    Їх спільникам вдалося втекти на автомобілі, однак через деякий час зловмисників виявили у дворах неподалік від місця пограбування.

    «Підозрювані намагалися переодягнутися і позбутися одягу, в якому скоювали злочин. Проведено огляд автомобіля, у зловмисників вилучено балаклави, рукавички, телефони, одяг, інші речові докази», — йдеться у повідомленні. Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі.

    Нагадаємо, у червні в Харківської області злочинці підірвали банкомат на вході до крамниці в селі Наталине Красноградського району. У квітні в Московському районі Харкова невідомі підірвали банкомат.

    Також у Києві в квітні у приміщенні магазину стався вибух: невідомі підірвали банкомат Приватбанку, який знаходився в приміщенні магазину.

    вибух банки Вінниця пограбування поліція злочин
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