На Харківщині підірвали банкомат, але гроші не взяли



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час огляду місця події поліцейські попередньо встановили, що гроші з банкомата не викрадені Фото відділу комунікації поліції Харківської області

Внаслідок вибуху магазин значних пошкоджень не зазнав

Поліцейські Харківської області встановлюють осіб, які підірвали банкомат на вході до крамниці крамниці в селі Наталине Красноградського району.

Внаслідок події ніхто з громадян не постраждав. Заволодіти грошовими коштами зловмисникам не вдалося, повідомили у відділі комунікації поліції Харківщини.

Повідомлення про вибух банкомата у приміщенні надійшло до поліції 21 червня близько 04:40 ранку.

На місце виїжджали керівництво та слідчо-оперативна група районної поліції, фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області.

Під час огляду місця події поліцейські попередньо встановили, що гроші з банкомата не викрадені, магазин значних пошкоджень не зазнав.

За даним фактом слідчим Красноградського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та можливих свідків події, проводять розшукові заходи по встановленню осіб зловмисників.

«Шановні громадяни, якщо ви стали свідком або маєте відомості за даним фактом, просимо повідомити Красноградський відділ поліції за телефонами: (05744)7-82-91 або 102», – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Читайте також: