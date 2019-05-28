Поліція затримала «злодія в законі» на Полтавщині



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Фото: Нацполіція

Затриманий є «власником кримінального общака»

У Полтавській області затримали «злодія в законі», який переховувався від органів досудового слідства. Про це повідомив начальник поліції Полтавської області Андрій Замахін на своїй сторінці в Facebook.

Правоохоронці затримали 45-річного раніше судимого чоловіка. Ним виявився кримінальний авторитет. Відомо, що затриманий переховувався від органів досудового слідства, зараз вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.

За інформацією Полтавське.ТБ, затриманий виявився уродженцем однієї з пострадянських країн, але проживав у Полтавській області. До того ж, чоловік є «власником кримінального общака».

Його підозрюють у скоєнні злочину за статтею «Нанесення тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого».

Нагадаємо, 4 травня Бориспільський районний суд Київської області обрав для застосував до громадянина РФ, 1971 р.н., «злодія в законі» на прізвисько «Батир Бухарський» міру запобіжного заходу арешт з подальшою екстрадицією до Іспанії.

У лютому у Києві затримали кримінального «авторитета», якого вже двічі видворяли з України