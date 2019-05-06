Під Києвом заарештували російського «злодія в законі» (фото, відео)



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Затримання «Батира Бухарського» Фото: В'ячеслав Аброськін, Facebook.

«Батир Бухарський» тривалий час знаходиться в міжнародному розшуку

У суботу, 4 травня, Бориспільський районний суд Київської області обрав для застосував до громадянина РФ, 1971 р.н., «злодія в законі» на прізвисько «Батир Бухарський» міру запобіжного заходу арешт з подальшою екстрадицією до Іспанії. Про це повідомив заступник глави національної поліції В'ячеслав Аброськін в Facebook.

Нагадаємо, «Батир Бухарський» був затриманий на території України працівниками управління стратегічних розслідувань Нацполіції на Київщині.

Аброськін повідомив, що «Батир Бухарський» тривалий час знаходиться в міжнародному розшуку, розшукувався правоохоронними органами Королівства Іспанії для притягнення до кримінальної відповідальності за незаконне злочинне об`єднання, відмивання грошей та фальсифікацію документів.

«Цей злодій тривалий час проживав в Іспанії та виконував особисті доручення об`єднання «злодіїв в законі» РФ щодо відмивання грошей, які виводилися з країн колишнього СРСР. Був «підзвітним» двом «злодіям в законі» на прізвиська «дід Хасан» й «Япончик». Після проведення спеціальної операції правоохоронними органами Іспанії виїхав в Україну, де переховувався під іншими даними з підробленим паспортом громадянина України», - розповів Аброськін.

Як повідомлялося, 10 квітня в Київській області затримали російського злодія в законі на прізвисько «Батир Бухарський».