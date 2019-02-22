У Києві затримали кримінального «авторитета», якого вже двічі видворяли з України



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«Злодій у законі» на прізвисько «Тенго Пітерський» Фото: Нацполіція

В Україні «Тенго Пітерський» зустрічався із колегами із кримінального світу, намагався перерозподілити сфери впливу

«Злодія в законі» затримали не вперше, і з території України його видворяли вже не раз.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«Відомий у кримінальному середовищі громадянин Грузії був неодноразово судимий за тяжкі та особливо тяжкі злочини, зокрема – за замах на вбивство. Зловмисник, попри заборону в’їзду, прибув до столиці для перерозподілу сфер впливу та контролю злочинної діяльності кримінальних «авторитетів«. Працівники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів за силової підтримки спецпризначенців столичного главку під процесуальним керівництвом прокуратури Києва затримали фігуранта у ході проведення санкціонованого обшуку у квартирі на проспекті Науки», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що 36-річний чоловік у 2013 році був коронований у Санкт-Петербурзі кримінальними «авторитетами» та отримав статус «злодія у законі». Останнім часом постійно проживав на території Туреччини та Греції. Його вже затримували в Києві - у квітні 2018 року, після чого видворили за межі України із забороною в'їзду до нашої країни.

«Нещодавно Тенго Гальський прибув до столиці та, за оперативною інформацією, мав намір керувати кримінальним світом: організовувати злочинні «сходки», розподілити сфери впливу та залучити до злочинної діяльності молодь задля збереження «злочинних традицій», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

Зараз вирішується питання щодо примусового повернення «злодія в законі» до Грузії, із забороною в’їзду на територію України загальним терміном на 18 років (до 2037 року).