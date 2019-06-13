Політична криза у Молдові: представник України зустрівся із прем’єром Філіпом



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Представник України з придністровського врегулювання Віктор Крижанівський та прем’єр Молдови Павло Філіп

Сторони відзначили, що нинішня політична криза у Молдові потенційно може дестабілізувати безпеку регіону

Глава уряду Молдови Павло Філіп і спеціальний представник України з придністровського врегулювання Віктор Крижанівський провели переговори 12 червня.

Про це повідомляється на сайті прем'єр-міністра Молдови.

Зазначається, що сторони обговорили придністровський конфлікт в контексті політичної кризи в Молдові. Вони також обмінялися думками щодо політичної ситуації в Молдові.

Сторони відзначили, що нинішня політична криза потенційно може дестабілізувати безпеку регіону.

Філіп і Крижанівський підкреслили важливість підтримання конституційного ладу в Молдові і відзначили, що для подолання політичної кризи в країні необхідний діалог між політичними силами за столом переговорів.

Як відомо, Міністерство закордонних справ України вважає, що політичне ослаблення Кишинева може створити основу для поширення російського гібридного впливу, що може в майбутньому становити небезпеку для півдня України.

Раніше повідомлялося, що Україна стурбована ситуацією в Молдові і готова допомогти у вирішенні наявних проблем.

Держдепартамент США закликав сторони політичного конфлікту в країні до діалогу.