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    Політична криза у Молдові: представник України зустрівся із прем’єром Філіпом

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    <p>Представник України з придністровського врегулювання Віктор Крижанівський та прем&rsquo;єр Молдови Павло Філіп</p> - Політична криза у Молдові: представник України зустрівся із прем’єром Філіпом

    Представник України з придністровського врегулювання Віктор Крижанівський та прем’єр Молдови Павло Філіп

    Сторони відзначили, що нинішня політична криза у Молдові потенційно може дестабілізувати безпеку регіону

    Глава уряду Молдови Павло Філіп і спеціальний представник України з придністровського врегулювання Віктор Крижанівський провели переговори 12 червня.

    Про це повідомляється на сайті прем'єр-міністра Молдови.

    Зазначається, що сторони обговорили придністровський конфлікт в контексті політичної кризи в Молдові. Вони також обмінялися думками щодо політичної ситуації в Молдові.

    Сторони відзначили, що нинішня політична криза потенційно може дестабілізувати безпеку регіону.

    Філіп і Крижанівський підкреслили важливість підтримання конституційного ладу в Молдові і відзначили, що для подолання політичної кризи в країні необхідний діалог між політичними силами за столом переговорів.

    Як відомо, Міністерство закордонних справ України вважає, що політичне ослаблення Кишинева може створити основу для поширення російського гібридного впливу, що може в майбутньому становити небезпеку для півдня України.

    Раніше повідомлялося, що Україна стурбована ситуацією в Молдові і готова допомогти у вирішенні наявних проблем.

    Держдепартамент США закликав сторони політичного конфлікту в країні до діалогу.

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