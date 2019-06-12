В МЗС пояснили, яким чином події в Молдові можуть бути небезпечні для півдня України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Ми бачимо посилення присутності РФ на території Придністров'я», - заявили в МЗС України

Міністерство закордонних справ України вважає, що політичне ослаблення Кишинева може створити основу для поширення російського гібридного впливу, що може в майбутньому становити небезпеку для півдня України.

Про це речниця МЗС Катерина Зеленко сказала агентству «Інтерфакс-Україна» в середу.

«Ми бачимо, що кремлівський режим «тиражує» практику федералізації щодо інших держав. Тому для нас важливо, щоб політичні сили в Молдові змогли, діючи в рамках правового поля, знайти спільне рішення, яким би важким воно не було, адже політичне ослаблення Молдови може створити сприятливий «плацдарм» для поширення російського гібридного впливу і втручання у внутрішні процеси і всередині Республіки, і за її межами», - зазначила Зеленко.

Вона повідомила, що Київ уважно стежить за ситуацією. Так, за її словами, глава МЗС України Павло Клімкін перебуває в постійній взаємодії із західними партнерами в ЄС і США щодо розвитку ситуації в Молдові. Український дипломат, представник України з питань придністровського врегулювання Віктор Крижанівський перебуває в Кишиневі, де проводить зустрічі з учасниками політичного процесу.

«Ми бачимо посилення присутності РФ на території Придністров'я. Якщо зараз дати змогу кремлівському режиму розгорнути свій гібридний маневр всередині Молдови, то в майбутньому це становитиме небезпеку і для українського півдня», - підкреслила Зеленко.

Вона додала, що для України критично важлива європейська, демократична Молдова.

«Ми на боці народу Молдови і поважаємо його вибір, а тому не ставимо під сумнів рішення парламенту Молдови. Водночас ми також маємо поважати рішення інших державних інститутів країни. Саме тому ми закликаємо всіх політичних гравців у Республіці Молдова вирішувати суперечки шляхом політичного діалогу, щоб уникнути силового протистояння і в підсумку знайти виважене рішення, яке стабілізує ситуацію і сприятиме руху держави вперед», - зазначила дипломат.

Нагадаємо, 8 червня в парламенті Молдови повідомили про створення тимчасової коаліції, до складу якої увійшли депутати з фракцій Партії соціалістів і політичного блоку «ACUM» (під угодою підписалися 60 депутатів). Усього в парламенті Молдови - 101 депутат.

На засіданні було обрано спікера парламенту - голову Партії соціалістів Зінаїду Гречаний, а також затверджено новий склад уряду на чолі з Майєю Санду.

Того ж дня Конституційний суд Молдови виніс вердикт про визнання неконституційними всіх ухвалених нинішнім складом парламенту 8 червня і в наступний період рішень, постанов і законодавчих актів. Інстанція вже винесла вердикти про неконституційність обрання Гречаний спікером, а Санду - прем'єр-міністром.

У неділю, 9 червня, Конституційний суд тимчасово відсторонив від посади Ігоря Додона за його відмову розпустити парламент і призначити дострокові вибори, призначивши тимчасово виконуючим обов'язки президента заступника голови Демократичної партії Павла Філіпа. Філіп, своєю чергою, підписав указ про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів на 6 вересня.

Раніше повідомлялося, що Україна стурбована ситуацією в Молдові і готова допомогти у вирішенні наявних проблем.

Держдепартамент США закликав сторони політичного конфлікту в країні до діалогу.