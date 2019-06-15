  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Політична криза у Молдові: українцям радять не брати участі в демонстраціях

    • Розсилка
    <p>Антиурядові протести у Кишиневі</p> - Політична криза у Молдові: українцям радять не брати участі в демонстраціях

    Антиурядові протести у Кишиневі

    Українцям рекомендують завжди мати при собі документи, що посвідчують особу та неухильно дотримуватися заходів безпеки

    Посольство України в Молдові радить українцям не брати участі в масових акціях і демонстраціях в Молдові.

    Про це повідомляє прес-служба дипломатичного відомства на своїй сторінці в Facebook.

    «У зв’язку з триваючими в Республіці Молдова громадськими акціями політичного характеру, запланованим проведенням у неділю 16 червня масової ходи рекомендуємо громадянам України обмежити пересування центральними вулицями міста Кишинів, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у зібраннях, демонстраціях», - йдеться в повідомленні.

    Крім цього, українцям рекомендують завжди мати при собі документи, що посвідчують особу, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців в країні, а також стежити за новинами у місцевих і міжнародних ЗМІ.

    Раніше Демократична партія Молдови заявила про відставку уряду під керівництвом Павла Філіпа.

    Нагадаємо, 9 червня Конституційний суд тимчасово відсторонив від посади Ігоря Додона за його відмову розпустити парламент і призначити дострокові вибори, призначивши тимчасово виконуючим обов'язки президента заступника голови Демократичної партії Павла Філіпа. Філіп, своєю чергою, підписав указ про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів на 6 вересня.

    Раніше повідомлялося, що Україна стурбована ситуацією в Молдові і готова допомогти у вирішенні наявних проблем.

    Держдепартамент США закликав сторони політичного конфлікту в країні до діалогу.

    Читайте також:
      Читайте також
      Молдова акція політика криза протест українці посольство Україна
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ