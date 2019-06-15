Політична криза у Молдові: українцям радять не брати участі в демонстраціях
Антиурядові протести у Кишиневі
Українцям рекомендують завжди мати при собі документи, що посвідчують особу та неухильно дотримуватися заходів безпеки
Посольство України в Молдові радить українцям не брати участі в масових акціях і демонстраціях в Молдові.
Про це повідомляє прес-служба дипломатичного відомства на своїй сторінці в Facebook.
«У зв’язку з триваючими в Республіці Молдова громадськими акціями політичного характеру, запланованим проведенням у неділю 16 червня масової ходи рекомендуємо громадянам України обмежити пересування центральними вулицями міста Кишинів, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у зібраннях, демонстраціях», - йдеться в повідомленні.
Крім цього, українцям рекомендують завжди мати при собі документи, що посвідчують особу, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців в країні, а також стежити за новинами у місцевих і міжнародних ЗМІ.
Раніше Демократична партія Молдови заявила про відставку уряду під керівництвом Павла Філіпа.
Нагадаємо, 9 червня Конституційний суд тимчасово відсторонив від посади Ігоря Додона за його відмову розпустити парламент і призначити дострокові вибори, призначивши тимчасово виконуючим обов'язки президента заступника голови Демократичної партії Павла Філіпа. Філіп, своєю чергою, підписав указ про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів на 6 вересня.
Раніше повідомлялося, що Україна стурбована ситуацією в Молдові і готова допомогти у вирішенні наявних проблем.
Держдепартамент США закликав сторони політичного конфлікту в країні до діалогу.