Старий уряд Молдови погодився піти у відставку



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Уряд Павла Філіпа пішов у відставку

Найближчим часом Демпартія оголосить про подальші плани

Демпартія Молдови відмовляється від влади, щоб країна могла вийти з політичної кризи.

Про це заявив на брифінгу за підсумками національної політичної ради Демпартії Володимир Чеботар, повідомляє Newsmaker.

Він повідомив, що уряд Павла Філіпа в повному складі йде у відставку.

Однак, як заявив Чеботар, Демпартія не відмовляється від ідеї дострокових виборів. «Це необхідно для того, щоб нова влада була легітимною», - додав він.

Політик повідомив, що найближчим часом Демпартія оголосить про подальші плани. «А тепер ми всі можемо піти відпочити», — завершив він.

Нагадаємо, 8 червня в парламенті Молдови повідомили про створення тимчасової коаліції, до складу якої увійшли депутати з фракцій Партії соціалістів і політичного блоку «ACUM» (під угодою підписалися 60 депутатів). Усього в парламенті Молдови - 101 депутат.

На засіданні було обрано спікера парламенту - голову Партії соціалістів Зінаїду Гречаний, а також затверджено новий склад уряду на чолі з Майєю Санду.

Того ж дня Конституційний суд Молдови виніс вердикт про визнання неконституційними всіх ухвалених нинішнім складом парламенту 8 червня і в наступний період рішень, постанов і законодавчих актів. Інстанція вже винесла вердикти про неконституційність обрання Гречаний спікером, а Санду - прем'єр-міністром.

У неділю, 9 червня, Конституційний суд тимчасово відсторонив від посади Ігоря Додона за його відмову розпустити парламент і призначити дострокові вибори, призначивши тимчасово виконуючим обов'язки президента заступника голови Демократичної партії Павла Філіпа. Філіп, своєю чергою, підписав указ про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів на 6 вересня.

Раніше повідомлялося, що Україна стурбована ситуацією в Молдові і готова допомогти у вирішенні наявних проблем.

Держдепартамент США закликав сторони політичного конфлікту в країні до діалогу.