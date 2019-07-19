Політолог побачив сліди Росії у проекті «Партія Шарія»



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Фото: Укрінформ

Дмитро Левусь: Про московський слід свідчить символ цього руху – «шарік»

Останні п’ять років російські аналітики і ідеологи працювали над тим, аби повернути Україну знову до спільного інформаційного простору з Росією. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив політолог і співведучий програми «Блеск и нищета русского мира» редакції іномовлення Українського радіо Дмитро Левусь.

«Яскравим прикладом цього стала «справа Шарія». Його зараз розвіртуалізували і впихнули в українських інформаційний простір. У 2014-2015 роках ця людина була відома тільки для росіян. Він формував для них порядок денний щодо України. Але завдяки розкрутці цього проекту в інтернеті він почав сприйматися і в Україні)», - зазначив політолог.

На думку Левуся, про московський слід свідчить символ цього руху – «шарік». (Час від часу в деяких містах відбуваються мітинги в знак підтримки проросійського блогера, який залишив Україну ще до Майдану через кримінальні переслідування. Прихильники Шарія несуть в руках червоні повітряні кульки. ЦВК зняло з виборів Шарія. Він не проживав останні п’ять років в Україні, як того вимагає закон, – Главком)». «Ну, який «шарік» у тих регіонах, де мешканці завжди спілкуються українською? Українською мовою не «шарік», а «кулька». Звісно, вони обігрували прізвище цього блогера. Але питання вже до самої людини, якщо вона готова сприйняти своє прізвище як «шарік». «Шарік - він і є шарік», - підсумував політолог.

Як повідомлялось, 16 липня Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду погодився з рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду від 10 липня, який відмовив першому номеру «Партії Шарія», скандальному відеоблогеру Анатолію Шарію в поновлені реєстрації кандидатом у нардепи.

У судах представники Шарія оскаржили постанову ЦВК від 3 липня №1446 «Про скасування реєстрації кандидата в народні депутати України Шарія А.А.». Служба безпеки України направила до ЦВК листа, в якому сказано, що Шарій виїхав за межі України 24 січня 2012 року через пункт пропуску «Зернове» (Сумська область) потягом Ковель-Москва та після цього на територію України не в’їжджав. Документ підписав тимчасово виконувач обов’язків голови СБУ Іван Баканов.

На позачергових парламентських виборах 21 липня виборчий список кандидатів у нардепи від «Партія Шарія» починатиметься з №2 – Ольги Бондаренко, дружини Анатолія Шарія.