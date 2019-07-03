ЦВК зняла з виборів блогера Шарія



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Проросійського блогера зняли з виборів, бо він не проживав останні 5 років в Україні

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію блогера Анатолія Шарія на дострокових парламентських виборах.

Про це повідомляє Громадське.

За це рішення проголосували всі присутні члени ЦВК. Проросійського блогера зняли з виборів, бо він не проживав останні 5 років в Україні, як того вимагає закон.

Нагадаємо, ввечері 2 липня у Києві на Майдані Незалежності пройшла акція після рішень ЦВК про реєстрацію кандидатами в нардепи Андрія Клюєва і Анатолія Шарія.

До акції протесту на Майдані приєдналася команда п’ятого президента України Петра Порошенка.

Стало відомо, що Генпрокуратура надала ЦВК вичерпну інформацію щодо Клюєва, Кузьміна і Шарія.

3 липня тимчасовий виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Іван Баканов зібрав службову нараду щодо запиту голови Верховної Ради України Андрія Парубія про перебування Андрія Клюєва, Анатолія Шарія та Рената Кузьміна на території України протягом останніх п’яти років.