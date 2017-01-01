Політолог пояснив, чому Банкова блокує закон про імпічмент

Всі президенти блокують процес імпічменту «про всяк випадок» - заявив Фесенко

Президенту Петру Порошенку нема чого особливо боятися щодо імпічменту. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко. Він також наголосив, що за всіх президентів (окрім, можливо, Кравчука) підіймалась тема імпічменту і всі президенти це блокували. [READ_MORE] «І хоча набрати більше 300 голосів для відставки практично нереально, а у



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Фесенко

Всі президенти блокують процес імпічменту «про всяк випадок» - заявив Фесенко

Президенту Петру Порошенку нема чого особливо боятися щодо імпічменту. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко. Він також наголосив, що за всіх президентів (окрім, можливо, Кравчука) підіймалась тема імпічменту і всі президенти це блокували.

«І хоча набрати більше 300 голосів для відставки практично нереально, а у опозиції зараз нема навіть натяку на просту більшість, всі президенти блокують процес імпічменту «про всяк випадок», - зазначив Фесенко.

Політолог вважає, що це не стільки політичний, скільки психологічний фактор.

«Мабуть, є ірраціональне враження, що якщо проголосувати відповідний законопроект, це відкриє дорогу до спроби імпічменту і спровокує політичну кризу», - додав Фесенко.

Як йдеться у статті «Главкома», тема імпічменту президента займе чільне місце в інформаційному полі найближчих тижнів. Головна причина – голосування за відповідний законопроект стає ключовою вимогою протестувальників під Верховною Радою. На 3 грудня запланований марш за імпічмент від парку Шевченка. А один із соратників Михайла Саакашвілі Юрій Дерев’янко зареєстрував відповідний законопроект«Про президента України та порядок припинення його повноважень», в якому прописаний механізм відсторонення голови держави, тож в «Русі нових сил» вимагають його прийняти.

Більше читайте в матеріалі «Главкома»: Імпічмент призначено на 3 грудня, або Нова забава від Саакашвілі