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    Політолог пояснив, чому Банкова блокує закон про імпічмент

    Всі президенти блокують процес імпічменту «про всяк випадок» - заявив Фесенко
    Президенту Петру Порошенку нема чого особливо боятися щодо імпічменту. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко. Він також наголосив, що за всіх президентів (окрім, можливо, Кравчука) підіймалась тема імпічменту і всі президенти це блокували. [READ_MORE] «І хоча набрати більше 300 голосів для відставки практично нереально, а у
    • Сьогодні, 11:31
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    Володимир Фесенко&nbsp;
    Володимир Фесенко 

    Всі президенти блокують процес імпічменту «про всяк випадок» - заявив Фесенко

    Президенту Петру Порошенку нема чого особливо боятися щодо імпічменту. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко. Він також наголосив, що за всіх президентів (окрім, можливо, Кравчука) підіймалась тема імпічменту і всі президенти це блокували.

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    «І хоча набрати більше 300 голосів для відставки практично нереально, а у опозиції зараз нема навіть натяку на просту більшість, всі президенти блокують процес імпічменту «про всяк випадок», - зазначив Фесенко.

    Політолог вважає, що це не стільки політичний, скільки психологічний фактор.

    «Мабуть, є ірраціональне враження, що якщо проголосувати відповідний законопроект, це відкриє дорогу до спроби імпічменту і спровокує політичну кризу», - додав Фесенко.

    Як йдеться у статті «Главкома», тема імпічменту президента займе чільне місце в інформаційному полі найближчих тижнів. Головна причина – голосування за відповідний законопроект стає ключовою вимогою протестувальників під Верховною Радою. На 3 грудня запланований марш за імпічмент від парку Шевченка. А один із соратників Михайла Саакашвілі Юрій Дерев’янко зареєстрував відповідний законопроект«Про президента України та порядок припинення його повноважень», в якому прописаний механізм відсторонення голови держави, тож в «Русі нових сил» вимагають його прийняти.

    Більше читайте в матеріалі «Главкома»: Імпічмент призначено на 3 грудня, або Нова забава від Саакашвілі

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