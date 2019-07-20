Політолог пояснив, навіщо Медведчуку стільки каналів



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Віктор Медведчук зі своїм кумом Володимиром Путіним Фото: Радіо Свобода

Дмитро Левусь: Віктор Медведчук став майже монополістом у формуванні інформаційної політики в Україні

В тилу України відбулося переформатування і накопичення проросійських сил. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив політолог і співведучий програми «Блеск и нищета русского мира» редакції іномовлення Українського радіо Дмитро Левусь, коментуючи історію з так званим телемостом «Нада пагаваріть».

«Медведчук став майже монополістом у формуванні інформаційної політики в Україні. Він (мова про довірених людей Медведчука, - «Главком») скупив телеканали Ньюзван, 112, ZIK і має контроль над «Інтером». А загалом всі дії Москви в інформаційній сфері будуть спрямовуватися на хаотизацію ситуації в Україні, яка зараз у нас уже є», - упевнений політолог.

Левусь також розповів, які міфи «руского міра», за його спостереженнями, уже зруйновано.

«Перш за все, міфи про дружбу народів, про інтернаціональність «руского міра», який об’єднує народи, та однаковість росіян і українців», - підсумував політолог.

Нагадаємо, 7 липня російський пропагандист Дмитро Кисельов заявив, що 12 липня телеканал «Россия 1» проведе телеміст із телеканалом NewsOne, який офіційно належить члену «Опозиційної платформи - За життя» Тарасу Козаку.

Через підготовку телемосту Генеральна прокуратура України відкрила кримінальну справу про спробу вчинення державної зради. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у СБУ і ГПУ є досить доказів, щоб Рада нацбезпеки і оборони наклала санкції на NewsOne.

8 липня NewsOne повідомив про скасування телемосту через «прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів та їхніх близьких». А 9 липня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України призначила перевірку NewsOne.