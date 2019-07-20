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    Політолог пояснив, навіщо Медведчуку стільки каналів

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    Віктор Медведчук зі своїм кумом Володимиром Путіним - Політолог пояснив, навіщо Медведчуку стільки каналів
    Віктор Медведчук зі своїм кумом Володимиром Путіним
    Фото: Радіо Свобода

    Дмитро Левусь: Віктор Медведчук став майже монополістом у формуванні інформаційної політики в Україні

    В тилу України відбулося переформатування і накопичення проросійських сил. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив політолог і співведучий програми «Блеск и нищета русского мира» редакції іномовлення Українського радіо Дмитро Левусь, коментуючи історію з так званим телемостом «Нада пагаваріть».

    «Медведчук став майже монополістом у формуванні інформаційної політики в Україні. Він (мова про довірених людей Медведчука, - «Главком») скупив телеканали Ньюзван, 112, ZIK і має контроль над «Інтером». А загалом всі дії Москви в інформаційній сфері будуть спрямовуватися на хаотизацію ситуації в Україні, яка зараз у нас уже є», - упевнений політолог.

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    Левусь також розповів, які міфи «руского міра», за його спостереженнями, уже зруйновано.

    «Перш за все, міфи про дружбу народів, про інтернаціональність «руского міра», який об’єднує народи,  та однаковість росіян і українців», - підсумував політолог.

    Нагадаємо, 7 липня російський пропагандист Дмитро Кисельов заявив, що 12 липня телеканал «Россия 1» проведе телеміст із телеканалом NewsOne, який офіційно належить члену «Опозиційної платформи - За життя» Тарасу Козаку.

    Через підготовку телемосту Генеральна прокуратура України відкрила кримінальну справу про спробу вчинення державної зради. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у СБУ і ГПУ є досить доказів, щоб Рада нацбезпеки і оборони наклала санкції на NewsOne.

    8 липня NewsOne повідомив про скасування телемосту через «прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів та їхніх близьких». А 9 липня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України призначила перевірку NewsOne.

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