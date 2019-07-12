Гордон назвав посаду, яку отримає Медведчук після виборів



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Телеведучий та видавець Дмитро Гордон керує передвиборчою кампанією партії Ігоря Смешка «Сила і честь»

Керівник штабу партії Смешка упевнений, що кум Путіна виб’є собі крісло у президії Верховної Ради

Віктор Медведчук забирає стабільно проросійський електорат, тому не треба перебільшувати його впливу. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив телеведучий та видавець Дмитро Гордон, який керує кампанією «Сили і честі», відповідаючи на питання, чи може нова влада долучити Медведчука до переговорного процесу з Росією, оскільки той активно розповідає, що може домовитись з РФ.

«Я би не перебільшував того, що він може зробити, тому що Медведчук підгортає стабільно проросійський електорат. У нас живе багато росіян, які були військовими і в них досі в душі Радянський Союз. Існує когорта старих «стукачів» та людей, просто обдовбаних пропагандою. А Медведчук буде претендувати і, напевно, отримає посаду віце-спікера. А це вже небезпечно», - зазначив Гордон.

Він пояснив, що Медведчук може отримати цю посаду як представник опозиції, що він може вибити собі місце віце-спікера «не мытьем, так катаньем».

«…Подивимося, буде багато несподіванок на виборах. Всю соціологію можна викинути в сміттєвий кошик», - впевнений Гордон.

Нагадаємо, в середині травня Дмитро Гордон заявив, що припиняє свою співпрацю з телеканалом «112 Україна». Він зазначив, що насторожено поставився до інформації, що новим власником «112 Україна» став Віктор Медведчук.

В кінці травня Ігор Смешко повідомив, що його передвиборчий штаб очолив Дмитро Гордон.