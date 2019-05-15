В РФ полоненого моряка Сороку відправили до лікарні



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Адвокат повідомив, що захист очікує результатів обстеження моряка

Військовополоненого українського моряка Василя Сороку відправили в лікарню, в якій йому раніше оперували руку, у зв’язку з неможливістю лікування і обстеження в умовах СІЗО.

Про це повідомив адвокат моряка Сергій Бадамшин на своїй сторінці у Facebook.

«У зв’язку з неможливістю лікування і обстеження в умовах СІЗО «Лефортово» у квітні нами неодноразово ставилося питання про додаткове післяопераційному обстеженні та реабілітації у лікаря, що оперував Василя. Слідство пообіцяло після свят організувати обстеження. Слово своє дотримали», –йдеться у повідомленні.

Адвокат повідомив, що захист очікує результатів обстеження моряка.

Раніше повідомлялося, що у пораненого військовополоненого моряка Василя Сороки, захопленого Росією в Керченській протоці, не відновилася функція руки після зняття гіпсу.

Як відомо, Росія відмовилася від участі у слуханнях трибуналу ООН щодо українських моряків.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО у Москві.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.