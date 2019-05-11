У військовополоненого моряка Сороки після зняття гіпсу не відновилася функція руки - адвокат



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Військовополонений моряк Василь Сорока

За словами адвоката, у більшості полонених моряків стан здоров'я задовільни

У пораненого військовополоненого моряка Василя Сороки, захопленого Росією в Керченській протоці, не відновилася функція руки після зняття гіпсу. Про це координатор адвокатів моряків Микола Полозов розповів після слухань у Міжнародному морському трибуналі ООН, передає УНІАН.

«У Василя Сороки зняли гіпс з руки, але функція руки так і не відновилася. В умовах слідчого ізолятора йому не надають належною мірою реабілітацію», - сказав Полозов.

Він зазначив, що в більшості полонених моряків стан здоров'я задовільний.

Окрім Сороки, побоювання викликає стан поранених Андрія Ейдера та Андрія Артеменка. Координатор адвокатів додав, що захист наполягає на додатковому обстеженні Ейдера та Артеменка - «оскільки в них досі лишаються осколки в тілах».

Раніше повідомлялося, що Росія відмовилася від участі у слуханнях трибуналу ООН щодо українських моряків.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО у Москві.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.