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    Полоненому українському моряку повідомили про присудження йому державної нагороди

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    <p>Український моряк Андрій Оприско, незаконно ув'язнений у Росії</p> - Полоненому українському моряку повідомили про присудження йому державної нагороди

    Український моряк Андрій Оприско, незаконно ув'язнений у Росії

    Фото: Facebook

    Моряк Андрій Оприско, як повідомив його адвокат, налаштований триматися до перемоги

    Військовополонений український моряк Андрій Оприско, який зараз перебуває в СІЗО Лефортово, налаштований триматися до перемоги і сподівається повернутися на флотську службу. Про це у Facebook написав його адвокат Маммет Мамбетов, після того, як 26 квітня відвідав моряка.

    «Вчора з колегою Круговим Ю.А. відвідали в СІЗО Лефортово нашого підзахисного, українського моряка, військовополоненого Андрія Оприска. Андрій почувається добре, бадьорий, не сумує, цікавиться подіями вдома і в світі. Охоче спілкується на будь-які теми. Налаштований триматися до перемоги. Був радий звістці про державну нагороду. Сподівається повернутися на флотську службу, пройти курси перепідготовки. Як особа з вищою освітою, має намір отримати офіцерське звання», - повідомив Мамбетов.

    «Передає вітання з прийдешнім святом побратимам, рідним і близьким», - переказав адвокат побажання Андрія Оприска.

    Як повідомляв «Главком», 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», які прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

    українські моряки
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