Росіяни зі стрільбою захопили три українських судна в Азовському морі: двоє поранених



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Українські кораблі захоплені спецназом РФ

Російські військові захопили усі три кораблі Військово-морських сил України, які намагалися увійти в Азовське море через Керченську протоку, але були заблоковані.

Про це повідомляє прес-центр Командування ВМС ЗС України.

«За оперативною інформацією малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» вражені вогнем противника та втратили хід. Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ», - йдеться в повідомленні.

Також є інформація про двох поранених українських військових моряків.

Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

За даними експерта Андрія Клименка, в результаті тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» українського рейдового буксиру «Яни Капу» перший отримав пробоїну розміром 1 на 1 метр.

Росія підняла в небо гелікоптери після морського інциденту з Україною.

МЗС України зазначає, що здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування на агресивні дії РФ.

З’явилося фото судна, яке перекрило прохід під Кримським мостом.

Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко оцінив обстановку біля Керченської протоки як «складну й напружену», але запевнив, що на українських бронекатерах панує бойова готовність.

Росія пригрозила застосувати зброю проти групи українських кораблівВійськово-морських сил Збройних сил України, що знаходиться у районі Керченської протоки.

Як стало відомо, пізніше Росія таки застосувала зброю проти групи кораблівВійськово-морських сил України, що знаходяться в районі Керченської протоки.