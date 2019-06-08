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    ЄС посилює правила депортації біженців

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    ЄС посилює правила депортації біженців

    Термін утримання в депортаційної в'язниці становитиме від 3 до 6 місяців

    Міністри внутрішніх справ країн Європейського Союзу домовилися про посилення правил депортації шукачів притулку, які отримали відмову.

    Відповідне рішення було ухвалене під час зустрічі в Люксембурзі 7 червня, передає DW.

    Тепер мінімальний термін утримання в депортаційній в'язниці становитиме три місяці.

    Зазначається, що ця міра покликана запобігти спробам шукачів притулку, яким відмовили, сховатися або переїхати в іншу країну ЄС.

    Як крайня міра передбачається можливість видворення таких мігрантів в «будь-яку безпечну третю країну».

    Підставою для поміщення біженця в депортаційну в'язницю може стати загроза втечі, спроби мігранта запобігти його видворення або «загроза для громадського порядку, громадської або національної безпеки».

    Максимальний термін утримання в депортаційної в'язниці становитиме 6 місяців і у виняткових випадках може бути продовжений до року.

    Тепер це рішення міністрів ЄС має затвердити Європарламент.

    ЄС Європарламент
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