ЄС посилює правила депортації біженців
Термін утримання в депортаційної в'язниці становитиме від 3 до 6 місяців
Міністри внутрішніх справ країн Європейського Союзу домовилися про посилення правил депортації шукачів притулку, які отримали відмову.
Відповідне рішення було ухвалене під час зустрічі в Люксембурзі 7 червня, передає DW.
Тепер мінімальний термін утримання в депортаційній в'язниці становитиме три місяці.
Зазначається, що ця міра покликана запобігти спробам шукачів притулку, яким відмовили, сховатися або переїхати в іншу країну ЄС.
Як крайня міра передбачається можливість видворення таких мігрантів в «будь-яку безпечну третю країну».
Підставою для поміщення біженця в депортаційну в'язницю може стати загроза втечі, спроби мігранта запобігти його видворення або «загроза для громадського порядку, громадської або національної безпеки».
Максимальний термін утримання в депортаційної в'язниці становитиме 6 місяців і у виняткових випадках може бути продовжений до року.
Тепер це рішення міністрів ЄС має затвердити Європарламент.