Польща посилила заборону на аборти
Після набуття чинності рішення суду, аборт буде дозволений лише у випадку зґвалтування, інцесту або загрози здоров’ю та життю матері
Конституційний суд Польщі заявив, що аборт через дефекти плода суперечить Основному закону, і заборонив переривання вагітності в країні. Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що після набуття чинності рішення суду, аборт буде дозволений лише у випадку зґвалтування, інцесту або загрози здоров’ю та життю матері, що становить лише близько 2% від усіх абортів за останні роки.
«Положення, яке легалізує євгенічну практику в галузі права на життя ненародженої дитини і робить право на життя ненародженої дитини залежним від її здоров’я...несумісне...з конституцією», – сказала голова Конституційного суду Юлія Пржилебська.
Видання наголошує, що заборона абортів було давньою амбіцією правлячої партії «Право і справедливість» (PiS), але вона відступила від попередніх законодавчих пропозицій на тлі широкої негативної громадської реакції.
Наразі закони Польщі щодо абортів вже є одними з найсуворіших у Європі, тому правозахисні організації закликали владу не посилювати обмеження.
Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович назвала це «сумним днем для прав жінок».
«Вилучення підстави для майже всіх законних абортів у Польщі є забороною та порушує права людини. Сьогоднішнє рішення Конституційного суду означає аборти підпільно/за кордоном для тих, хто може собі дозволити, і ще більше випробування для всіх інших», – сказала вона.За словами активістів, що захищають права на аборт, в останні роки в Польщі в доступі до процедури часто відмовляли навіть у тих випадках, коли він був законним