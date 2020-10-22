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    Польща посилила заборону на аборти

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    Видання наголошує, що заборона абортів було давньою амбіцією правлячої партії &laquo;Право і справедливість&raquo;&nbsp; - Польща посилила заборону на аборти
    Видання наголошує, що заборона абортів було давньою амбіцією правлячої партії «Право і справедливість» 

    Після набуття чинності рішення суду, аборт буде дозволений лише у випадку зґвалтування, інцесту або загрози здоров’ю та життю матері

    Конституційний суд Польщі заявив, що аборт через дефекти плода суперечить Основному закону, і заборонив переривання вагітності в країні. Про це повідомляє Reuters.

    Зазначається, що після набуття чинності рішення суду, аборт буде дозволений лише у випадку зґвалтування, інцесту або загрози здоров’ю та життю матері, що становить лише близько 2% від усіх абортів за останні роки.

    «Положення, яке легалізує євгенічну практику в галузі права на життя ненародженої дитини і робить право на життя ненародженої дитини залежним від її здоров’я...несумісне...з конституцією», – сказала голова Конституційного суду Юлія Пржилебська.

    Видання наголошує, що заборона абортів було давньою амбіцією правлячої партії «Право і справедливість» (PiS), але вона відступила від попередніх законодавчих пропозицій на тлі широкої негативної громадської реакції.

    Наразі закони Польщі щодо абортів вже є одними з найсуворіших у Європі, тому правозахисні організації закликали владу не посилювати обмеження.

    Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович назвала це «сумним днем для прав жінок».

    «Вилучення підстави для майже всіх законних абортів у Польщі є забороною та порушує права людини. Сьогоднішнє рішення Конституційного суду означає аборти підпільно/за кордоном для тих, хто може собі дозволити, і ще більше випробування для всіх інших», – сказала вона.

    За словами активістів, що захищають права на аборт, в останні роки в Польщі в доступі до процедури часто відмовляли навіть у тих випадках, коли він був законним
    суд Польща Конституційний суд партії аборт права людини зґвалтування
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