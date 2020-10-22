Польща посилила заборону на аборти



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Видання наголошує, що заборона абортів було давньою амбіцією правлячої партії «Право і справедливість»

Після набуття чинності рішення суду, аборт буде дозволений лише у випадку зґвалтування, інцесту або загрози здоров’ю та життю матері

Конституційний суд Польщі заявив, що аборт через дефекти плода суперечить Основному закону, і заборонив переривання вагітності в країні. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що після набуття чинності рішення суду, аборт буде дозволений лише у випадку зґвалтування, інцесту або загрози здоров’ю та життю матері, що становить лише близько 2% від усіх абортів за останні роки.

«Положення, яке легалізує євгенічну практику в галузі права на життя ненародженої дитини і робить право на життя ненародженої дитини залежним від її здоров’я...несумісне...з конституцією», – сказала голова Конституційного суду Юлія Пржилебська.

Видання наголошує, що заборона абортів було давньою амбіцією правлячої партії «Право і справедливість» (PiS), але вона відступила від попередніх законодавчих пропозицій на тлі широкої негативної громадської реакції.

Наразі закони Польщі щодо абортів вже є одними з найсуворіших у Європі, тому правозахисні організації закликали владу не посилювати обмеження.

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович назвала це «сумним днем для прав жінок».

«Вилучення підстави для майже всіх законних абортів у Польщі є забороною та порушує права людини. Сьогоднішнє рішення Конституційного суду означає аборти підпільно/за кордоном для тих, хто може собі дозволити, і ще більше випробування для всіх інших», – сказала вона.

За словами активістів, що захищають права на аборт, в останні роки в Польщі в доступі до процедури часто відмовляли навіть у тих випадках, коли він був законним