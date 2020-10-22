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    Зґвалтування в Кагарлику: ДБР може завершити розслідування вже в жовтні

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    Суд заарештував копів, підозрюваних у зґвалтуванні - Зґвалтування в Кагарлику: ДБР може завершити розслідування вже в жовтні
    Суд заарештував копів, підозрюваних у зґвалтуванні
    Фото: facebook.com/kutiepov

    Чотирьом особам пред'явлено повідомлення про підозру, проведені всі експертизи

    Державне бюро розслідувань може в жовтні завершити слідство стосовно керівництва і співробітників поліції Кагарлика Київської області про тортури і зґвалтування. 

    Про це заявив перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков в ефірі телеканалу «Україна 24».

    «Досі розслідували, тому що були виявлені нові епізоди. Більше того, були виявлені нові речові докази – і протигаз, і спеціальні знаряддя, які проходили генетичні експертизи, встановлювали приналежність», – повідомив Бабіков.

    За його словами, у справі є й інші постраждалі.

    «Коли сталася розголос, почали в ГБР звертатися люди, які піддалися тортурам. Від цього кримінальну виробництво почало розширюватися... Коли побачили, що це не один і не два випадки, вже необхідно було слідчим дати оцінку діяльності керівника підрозділу. Це також вимагало додаткового збору доказів», – сказав Бабіков.

    Нагадаємо, в кінці травня цього року поліцейських звинуватили у зґвалтуванні жінки у відділенні Кагарлика, яку запросили для допиту в якості свідка. Затримали поліцейських місцевого райвідділу Сергія Сулиму і Миколи Кузіва. 26 травня суд обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці.

    суд розслідування Україна Державне бюро розслідувань зґвалтування
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