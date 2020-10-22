Зґвалтування в Кагарлику: ДБР може завершити розслідування вже в жовтні



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Суд заарештував копів, підозрюваних у зґвалтуванні Фото: facebook.com/kutiepov

Чотирьом особам пред'явлено повідомлення про підозру, проведені всі експертизи

Державне бюро розслідувань може в жовтні завершити слідство стосовно керівництва і співробітників поліції Кагарлика Київської області про тортури і зґвалтування.

Про це заявив перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Досі розслідували, тому що були виявлені нові епізоди. Більше того, були виявлені нові речові докази – і протигаз, і спеціальні знаряддя, які проходили генетичні експертизи, встановлювали приналежність», – повідомив Бабіков.

За його словами, у справі є й інші постраждалі.

«Коли сталася розголос, почали в ГБР звертатися люди, які піддалися тортурам. Від цього кримінальну виробництво почало розширюватися... Коли побачили, що це не один і не два випадки, вже необхідно було слідчим дати оцінку діяльності керівника підрозділу. Це також вимагало додаткового збору доказів», – сказав Бабіков.

Нагадаємо, в кінці травня цього року поліцейських звинуватили у зґвалтуванні жінки у відділенні Кагарлика, яку запросили для допиту в якості свідка. Затримали поліцейських місцевого райвідділу Сергія Сулиму і Миколи Кузіва. 26 травня суд обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці.