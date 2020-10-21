У Польщі кількість нових хворих за добу сягнула 10 тисяч



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У польських лікарнях перебувають 9430 пацієнтів з коронавірусом

За добу госпіталізували 477 людей, з них 32 - у реанімацію

Добовий приріст заражень коронавірусом у Польщі вперше за час епідемії перевищив 10 тисяч випадків.

Як пише RMF24, про це оголосило міністерство охорони здоров’я країни.

За останні 24 години в країні зареєстрували 10 040 нових підтверджених заражень та 130 смертей пацієнтів з коронавірусом. Це майже стільки ж, як рекордні 132 смерті, зареєстровані 16 жовтня.

Приріст заражень вже декілька разів наближався до 10 тисяч, але тепер вперше перетнув цю позначку.

За добу госпіталізували 477 людей, з них 32 - у реанімацію. Загалом у лікарнях перебувають близько 9430 пацієнтів з коронавірусом, з яких понад 750 підключені о кисню.

Одужали за останню добу майже 3000 хворих.

Раніше стало відомо, що влада польської столиці скасувала святкування Нового року.

Як повідомлялося, Варшава планує відкриє шпиталь на стадіоні через спалах коронавірусу.

Також зазнаимо, що ВООЗ зафіксувала рекордну кількість заражень Covid-19 в світі за тиждень. Приріст тих, що заразилися в світі склав 2,4 мільйона.

Як повідомлялося, в Україні станом на 21 жовтня лабораторно підтверджено 315 826 випадків Covid-19, з них за добу – 6 719.

При цьому найбільше нових хворих виявлено на Харківщині – понад 700.



