В Україні подорожчає молоко та молочні продукти



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Аграрії не поспішають робити великі інвестиції в молочний напрямок, а держава не хоче або не може їх стимулювати - ФАО

Прибутковість виробництва молока у вересні 2020 року виявилася найнижчою за останні 5 років

Умовна прибутковість виробництва молока у вересні 2020 року виявилася найнижчою за останні 5 років (до відповідного місяця). Про це повідомили експерти продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), пише agronews.ua.

«У таких умовах аграрії будуть намагатися компенсувати свій недоотриманий прибуток за рахунок збільшення цін на молоко. Розраховувати на зменшення сировинного дефіциту в середньостроковій перспективі переробникам не варто», – відзначають аналітики.

«Аграрії не поспішають робити великі інвестиції в молочний напрямок, а держава не хоче або не може їх стимулювати. Зокрема, в бюджеті на наступний рік закладена невелика сума для підтримки сільгоспвиробників (4 млрд грн)», – пише agroportal.ua.

У виданні додають, що профільне міністерство робить якісь спроби збільшити підтримку вдвічі – до 8,4 млрд грн, але навряд чи їх старання будуть успішними, з урахуванням запланованого величезного дефіциту в бюджеті 2021 року.

Як повідомлялося, станом на 2020 рік основними імпортерами м'яса та молока з України залишаються Польща й Німеччина.