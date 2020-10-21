Польща увійшла до топ-3 імпортерів українського меду



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Найбільше за звітний період українського меду імпортувала Польща, потіснивши з лідерської позиції Німеччину

При цьому його поставки у вересні цього року зросли вдвічі, порівняно з серпнем

За дев’ять місяців 2020 року Україна експортувала 49,3 тис. тонн меду на суму $80,8 млн, що на 10,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчать дані Державної митної служби.

Найбільше за звітний період українського меду імпортувала Польща, потіснивши з лідерської позиції Німеччину. Так, її частка за три квартали цього року становить 24,4%, а сума закупівель – $19,74 млн, що на 30% більше, ніж торік. Найбільше країна придбала українського меду у вересні – на $5,12 млн.

Натомість Німеччина, яка нині займає друге місце за обсягами закупівель вітчизняного меду, скоротила його імпорт за дев’ять місяців цього року на 4%, до $16 млн, тож її частка наразі становить 19,8%.

Бельгія у січні-вересні імпортувала українського меду на $11,14 млн, що на 14,4% більше, ніж торік. Таким чином її частка становить 13,9%.

Продовжують нарощувати закупівлі згаданої продукції й США, частка яких у загальному експорті українського меду вже сягнула 9,9%, а сума закупівель цього року зросла до $8,05 (на 53,5% більше, ніж торік).

Нагадаємо, що українські пасічники зібрали найгірший за 40 років урожай меду.