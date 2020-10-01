Про мед, жадібність і крихкість планети. Фільм «Медова земля» з 1 жовтня на docuspace.org



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Фільм «Медова земля» ставить непрості запитання перед всім світом

У жовтні в онлайн-кінотеатрі DOCUSPACE дивіться документальний фільм — номінант на премію «Оскар», світовий хіт «Медова земля» Тамари Котевської та Любомира Стефанова. З нагоди Всесвітнього дня охорони природних місць проживання тварин і рослин, що припадає на 6 жовтня, показуємо стрічку, що виразно оповідає про шкоду, якої може завдати місцевості експансія західних звичаїв.





Фільм зосереджується на пасічниці Хатідже, яка живе у віддаленому гірському селі в Північній Македонії, доглядає хвору матір та збирає дикий мед. Життя Хатідже докорінно змінюється, коли до села приїздить родина кочівників. Радість сусідства перетворюється на розпач, коли чужинці порушують місцевий життєвий уклад і через власне неуцтво вбивають диких бджіл. Цей фільм-притча нагадує всім нам: треба віддавати стільки ж, скільки береш.

Організатори запросили засновника проєкту Ukraїner Богдана Логвиненка стати амбасадором третього сезону кінопоказів на DOCUSPACE:

«Проїхавши й дослідивши всю Україну з командою Ukraїner, я постійно ставив собі запитання: чи ми готові до відкритості? Чи готові традиційні ремесла до масштабування, недоторкані природні місця — до потоку туристів, замки — до появи локального бізнесу, закриті спільноти — до реалій життя в глобалізованому світі? Фільм «Медова земля» ставить такі ж запитання перед нами та всім світом. Що ми готові зробити заради збереження біорізноманіття? Чи готові зберігати традиції, не змушуючи інших наслідувати власний уклад? Крім складних запитань, на яких немає однозначних відповідей, цей фільм оповідає також і про неймовірну красу цього світу».

Окрім фільму, організатори закликають приєднуватися до супровідних онлайн-дискусій, які можна буде побачити на docuspace.org, а також на фестивальних сторінках Facebook та YouTube.

9 жовтня, 19:00

Виживе найсвідоміший. Лайфхаки екоспоживачів/-ок

Може здатися, що одна людина не в змозі вплинути на гори пластику в річках та лісах, на збереження тварин та рослин свого регіону — а подекуди й на власних сусідів, які палять сухе листя під вікнами. Та насправді інструменти впливу існують, і ними можна навчитися виборювати своє право на чисте довкілля. Ми запросили експертів із різних галузей, які доведуть, що можна стати більш екосвідомими, не жертвуючи якістю власного життя.

Більше про подію читайте за посиланням.

16 жовтня, 19:00

Tête-à-tête: Тетяна Кононенко & Алекс Малишенко

Стрічка «Медова земля» — перший в історії фільм, що був номінований на «Оскар» одразу у двох категоріях: Найкращий документальний повнометражний фільм і Найкращий іноземний фільм. І хоча режисери стверджують, що в картині «майже немає ігрових сцен», «Медова земля» змушує замислитися про жанрову гібридність. Про межі документального в кіно, про режисерські позиції, про те, що загалом означає знімати й монтувати, і про те, що ховається за захопливою формою «Медової землі», подискутують кураторка й режисерка Тетяна Кононенко та кіножурналіст і куратор Алекс Малишенко.

TBA

DOCU/PRO talk з Атанасом Георгієвим

З початком оскарівських перегонів саме час дізнатися, що робити, щоб ваше кіно потрапило в короткий список найпрестижнішої світової кінопремії. Режисер монтажу та продюсер фільму «Медова земля» Атанас Георгієв поділиться власним досвідом створення та просування фільму в розмові з режисером Романом Бондарчуком, документальну стрічку «Українські шерифи» якого також було висунуто на «Оскар» у номінації Найкращий фільм іноземною мовою у 2016 році.