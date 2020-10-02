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    Українські пасічники зібрали найгірший за 40 років урожай меду

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    Собівартість&nbsp;меду цього року становить&nbsp;понад 70 грн/кг,&nbsp;тоді як у 2018 р. він коштував 43 грн/кг - Українські пасічники зібрали найгірший за 40 років урожай меду
    Собівартість меду цього року становить понад 70 грн/кг, тоді як у 2018 р. він коштував 43 грн/кг

    2020 рік став одним з найгірших через аномальні погодні умови, - пасічник

    Українські пасічники говорять, що 2020 рік став одним з найгірших за останні 40 років через аномальні погодні умови. Про це розповів Костянтин Козирєв, пасічник із Кропивницького, повідомляє Голос України

    «З 12 травня і до 7 липня бджіл треба було годувати, щоб не померли. Доводилося вибирати між виживанням сімей і якісним медом, якого не буде, якщо довго годувати бджіл цукровим сиропом. Якщо дати понад 240 г на сім’ю, бджола починає відкладати цукор про запас. Навіть коли пішов взяток від соняшнику, сім’я приносила за день нектару не 4-7 кг, як зазвичай, а 1-1,5 кг», — зазначив бджоляр.

    Костянтин Козирєв уточнив, що тепер пасічникам доведеться підняти ціну.

    Він підрахував, що собівартість меду становить понад 70 грн/кг, тоді як у 2018 р. коштував 43 грн/кг.

    Як повідомлялося 18 вересня, в уряді пояснили, хто з пасічників може претендувати на дотацію.

    аграрії врожай бджоли
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