Українські пасічники зібрали найгірший за 40 років урожай меду



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Собівартість меду цього року становить понад 70 грн/кг, тоді як у 2018 р. він коштував 43 грн/кг

2020 рік став одним з найгірших через аномальні погодні умови, - пасічник

Українські пасічники говорять, що 2020 рік став одним з найгірших за останні 40 років через аномальні погодні умови. Про це розповів Костянтин Козирєв, пасічник із Кропивницького, повідомляє Голос України.

«З 12 травня і до 7 липня бджіл треба було годувати, щоб не померли. Доводилося вибирати між виживанням сімей і якісним медом, якого не буде, якщо довго годувати бджіл цукровим сиропом. Якщо дати понад 240 г на сім’ю, бджола починає відкладати цукор про запас. Навіть коли пішов взяток від соняшнику, сім’я приносила за день нектару не 4-7 кг, як зазвичай, а 1-1,5 кг», — зазначив бджоляр.

Костянтин Козирєв уточнив, що тепер пасічникам доведеться підняти ціну.

Він підрахував, що собівартість меду становить понад 70 грн/кг, тоді як у 2018 р. коштував 43 грн/кг.

Як повідомлялося 18 вересня, в уряді пояснили, хто з пасічників може претендувати на дотацію.