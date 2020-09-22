Польща відкриває кордон для білорусів, але з однієї умови
22 вересня Польща відкрила свій кордон для громадян Білорусі
До країни можуть потрапити білоруси з будь-яким видом віз, але за вимогою пройти 10-денний карантин
Польща з 22 вересня відкрила кордон для громадян Білорусі. Про це йдеться в повідомленні на сайті Прикордонної служби Польщі.
Повідомляється, що Польща розширила список тих, кому дозволено в'їзд до країни, громадянами Білорусі. Вони зможуть перетнути кордон в пунктах пропуску «Кузниця», «Бобровники» і «Тересполь».