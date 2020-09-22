Польща відкриває кордон для білорусів, але з однієї умови



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22 вересня Польща відкрила свій кордон для громадян Білорусі

До країни можуть потрапити білоруси з будь-яким видом віз, але за вимогою пройти 10-денний карантин

Польща з 22 вересня відкрила кордон для громадян Білорусі. Про це йдеться в повідомленні на сайті Прикордонної служби Польщі.

Повідомляється, що Польща розширила список тих, кому дозволено в'їзд до країни, громадянами Білорусі. Вони зможуть перетнути кордон в пунктах пропуску «Кузниця», «Бобровники» і «Тересполь».

Білоруський портал TUT.BY з посиланням на радника посольства Польщі в Мінську Аркадіуша Клембека пише, що кордон відкрито для білорусів з будь-яким видом візи, які мають намір виїхати з будь-якими цілями. При цьому зберігається вимога проходити 10-денний карантин.

Нагадаємо, що Польща видала білорусам понад 200 гуманітарних віз.

До слова, Польща рекомендувала ЄС створити фонд допомоги Білорусі на €1 млрд.