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    Польща відкриває кордон для білорусів, але з однієї умови

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    <span>22 вересня Польща відкрила свій кордон для громадян Білорусі</span> - Польща відкриває кордон для білорусів, але з однієї умови
    22 вересня Польща відкрила свій кордон для громадян Білорусі

    До країни можуть потрапити білоруси з будь-яким видом віз, але за вимогою пройти 10-денний карантин

    Польща з 22 вересня відкрила кордон для громадян Білорусі. Про це йдеться в повідомленні на сайті Прикордонної служби Польщі.

    Повідомляється, що Польща розширила список тих, кому дозволено в'їзд до країни, громадянами Білорусі. Вони зможуть перетнути кордон в пунктах пропуску «Кузниця», «Бобровники» і «Тересполь».

    Польща візи карантин кордон
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