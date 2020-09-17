Польща рекомендувала ЄС створити фонд допомоги Білорусі на €1 млрд
Цю пропозицію винесуть на саміт міністрів закордонних справ країн Євросоюзу на наступному тижні
Польща пропонує створити фонд допомоги Білорусі, в якому буде не менше 1 млрд євро. Про це на прес-конференції в Литві заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає 300polityka.pl.
За його словами, фонд повинен бути значним, щоб допомогти білоруській економіці стабілізувати очікування інвесторів.
Раніше повідомлялося, що Польща представить так званий «план Маршалла» для Білорусі. Заходи економічної підтримки можуть бути надані у разі проведення повторних виборів президента відповідно до демократичних принципів.
«Мова йде про допомогу Білорусі і своєрідну дорожну карту, пов'язану із створенням стабілізаційного фонду», – сказав голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик.
Нагадаємо, що США передали гуманітарну допомогу Україні для боротьби з Covid-19.