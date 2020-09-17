Польща рекомендувала ЄС створити фонд допомоги Білорусі на €1 млрд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Матеуш Моравецький

Цю пропозицію винесуть на саміт міністрів закордонних справ країн Євросоюзу на наступному тижні

Польща пропонує створити фонд допомоги Білорусі, в якому буде не менше 1 млрд євро. Про це на прес-конференції в Литві заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає 300polityka.pl.

За його словами, фонд повинен бути значним, щоб допомогти білоруській економіці стабілізувати очікування інвесторів.

«Тобто не менше 1 млрд євро. Принаймні, на даному етапі», – заявив Моравецький.

Раніше повідомлялося, що Польща представить так званий «план Маршалла» для Білорусі. Заходи економічної підтримки можуть бути надані у разі проведення повторних виборів президента відповідно до демократичних принципів.

«Мова йде про допомогу Білорусі і своєрідну дорожну карту, пов'язану із створенням стабілізаційного фонду», – сказав голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик.

Нагадаємо, що США передали гуманітарну допомогу Україні для боротьби з Covid-19.